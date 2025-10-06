BörsDEX+
Livepriset för GameStop idag är 22.06 USD.GMEON börsvärdet är 234,582.6890068046 USD. Följ prisuppdateringar för GMEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$22.06
-0.31%1D
GameStop (GMEON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:22:30 (UTC+8)

GameStop Pris idag

Livepriset för GameStop (GMEON) idag är $ 22.06, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GMEON till USD är$ 22.06 per GMEON.

GameStop rankas för närvarande nr.2805 enligt marknadsvärde på $ 234.58K, med ett cirkulerande utbud på 10.63K GMEON. Under de senaste 24 timmarna handlades GMEON mellan $ 21.84 (lägsta) och $ 22.15 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 28.314705255572687, medan det lägsta priset någonsin var $ 21.400437259161805.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GMEON med +0.36% under den senaste timmen och -3.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.48K.

GameStop (GMEON) Marknadsinformation

No.2805

$ 234.58K
$ 58.48K
$ 234.58K
10.63K
10,633.84809641
Det aktuella börsvärdet för GameStop är $ 234.58K, med en 24h-handelsvolym på $ 58.48K. Det cirkulerande utbudet av GMEON är 10.63K, med ett totalt utbud på 10633.84809641. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 234.58K.

GameStop Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 21.84
lägsta under 24-timmar
$ 22.15
högsta under 24-timmar

$ 21.84
$ 22.15
$ 28.314705255572687
$ 21.400437259161805
+0.36%

-0.31%

-3.21%

-3.21%

GameStop (GMEON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för GameStop idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0686-0.31%
30 dagar$ -2.41-9.85%
60 dagar$ -2.94-11.76%
90 dagar$ +12.06+120.60%
GameStop Prisförändring idag

Idag registrerade GMEON en förändring med $ -0.0686 (-0.31%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

GameStop 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -2.41 (-9.85%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

GameStop 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GMEON med $ -2.94(-11.76%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

GameStop 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +12.06 (+120.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GameStop (GMEON)?

Kolla in sidan GameStop Prishistorik nu.

AI-analys för GameStop

AI-drivna insikter som analyserar GameStop senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar GameStops priser?

GameStop (GME) prices are influenced by several key factors:

1. Retail investor sentiment and social media activity, particularly on platforms like Reddit's WallStreetBets
2. Short interest levels and potential short squeezes
3. Company fundamentals including revenue, earnings, and digital transformation progress
4. NFT marketplace performance and Web3 initiatives
5. Gaming industry trends and console cycles
6. Institutional investor positions and hedge fund activity
7. Meme stock momentum and retail trading volume
8. Leadership changes and strategic announcements
9. Overall market volatility and risk sentiment
10. Options activity and gamma squeezes

The stock remains highly volatile due to its meme stock status and devoted retail following.

Varför vill folk veta GameStops pris idag?

People want to know GameStop (GME) price today because it remains a highly volatile meme stock with significant retail investor interest. Many traders seek daily price updates to make quick trading decisions, monitor potential short squeezes, or track social media-driven price movements that can cause dramatic swings.

Prisförutsägelse för GameStop

GameStop (GMEON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GMEON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GameStop (GMEON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GameStop potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som GameStop kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GMEON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GameStop Price Prediction.

Om GameStop

GMEON is a digital asset that operates within the blockchain technology space. Its primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, facilitating transactions and enabling users to participate in various blockchain-based activities. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GMEON's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand dynamic, ensuring the asset's stability and sustainability. Typical uses of GMEON include making payments, participating in decentralized applications (dApps), and accessing various blockchain services. As a crypto asset, GMEON underscores the potential of blockchain technology in transforming digital transactions and interactions.

Hur man köper och investerar GameStop

Är du redo att komma igång med GameStop? Att köpa GMEON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GameStop. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GameStop (GMEON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 10.63K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GameStop krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper GameStop (GMEON) Guide

Vad kan du göra med GameStop

Genom att äga GameStop kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa GameStop (GMEON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är GameStop (GMEON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

GameStop Resurs

För en mer djupgående förståelse av GameStop kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell GameStop webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om GameStop

Hur mycket kommer 1 GameStop att vara värd år 2030?
Om GameStop skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GameStop-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:22:30 (UTC+8)

GameStop (GMEON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om GameStop

GMEON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på GMEON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av GMEON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla GameStop (GMEON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se GameStop-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
GMEON/USDT
$22.06
$22.06$22.06
-0.09%
0.00% (USDT)

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

