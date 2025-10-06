Livepriset för GameStop idag är 22.06 USD.GMEON börsvärdet är 234,582.6890068046 USD. Följ prisuppdateringar för GMEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GameStop idag är 22.06 USD.GMEON börsvärdet är 234,582.6890068046 USD. Följ prisuppdateringar för GMEON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för GameStop (GMEON) idag är $ 22.06, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GMEON till USD är$ 22.06 per GMEON.
GameStop rankas för närvarande nr.2805 enligt marknadsvärde på $ 234.58K, med ett cirkulerande utbud på 10.63K GMEON. Under de senaste 24 timmarna handlades GMEON mellan $ 21.84 (lägsta) och $ 22.15 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 28.314705255572687, medan det lägsta priset någonsin var $ 21.400437259161805.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GMEON med +0.36% under den senaste timmen och -3.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.48K.
GameStop (GMEON) Marknadsinformation
No.2805
$ 234.58K
$ 58.48K
$ 234.58K
10.63K
10,633.84809641
ETH
Det aktuella börsvärdet för GameStop är $ 234.58K, med en 24h-handelsvolym på $ 58.48K. Det cirkulerande utbudet av GMEON är 10.63K, med ett totalt utbud på 10633.84809641. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 234.58K.
GameStop Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 21.84
lägsta under 24-timmar
$ 22.15
högsta under 24-timmar
$ 21.84
$ 22.15
$ 28.314705255572687
$ 21.400437259161805
+0.36%
-0.31%
-3.21%
-3.21%
GameStop (GMEON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för GameStop idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0686
-0.31%
30 dagar
$ -2.41
-9.85%
60 dagar
$ -2.94
-11.76%
90 dagar
$ +12.06
+120.60%
GameStop Prisförändring idag
Idag registrerade GMEON en förändring med $ -0.0686 (-0.31%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
GameStop 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -2.41 (-9.85%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
GameStop 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GMEON med $ -2.94(-11.76%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
GameStop 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +12.06 (+120.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GameStop (GMEON)?
AI-drivna insikter som analyserar GameStop senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar GameStops priser?
GameStop (GME) prices are influenced by several key factors:
1. Retail investor sentiment and social media activity, particularly on platforms like Reddit's WallStreetBets 2. Short interest levels and potential short squeezes 3. Company fundamentals including revenue, earnings, and digital transformation progress 4. NFT marketplace performance and Web3 initiatives 5. Gaming industry trends and console cycles 6. Institutional investor positions and hedge fund activity 7. Meme stock momentum and retail trading volume 8. Leadership changes and strategic announcements 9. Overall market volatility and risk sentiment 10. Options activity and gamma squeezes
The stock remains highly volatile due to its meme stock status and devoted retail following.
Varför vill folk veta GameStops pris idag?
People want to know GameStop (GME) price today because it remains a highly volatile meme stock with significant retail investor interest. Many traders seek daily price updates to make quick trading decisions, monitor potential short squeezes, or track social media-driven price movements that can cause dramatic swings.
Prisförutsägelse för GameStop
GameStop (GMEON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GMEON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GameStop (GMEON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på GameStop potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som GameStop kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GMEON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GameStop Price Prediction.
Om GameStop
GMEON is a digital asset that operates within the blockchain technology space. Its primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, facilitating transactions and enabling users to participate in various blockchain-based activities. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GMEON's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand dynamic, ensuring the asset's stability and sustainability. Typical uses of GMEON include making payments, participating in decentralized applications (dApps), and accessing various blockchain services. As a crypto asset, GMEON underscores the potential of blockchain technology in transforming digital transactions and interactions.
Hur man köper och investerar GameStop
Är du redo att komma igång med GameStop? Att köpa GMEON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GameStop. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GameStop (GMEON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 10.63K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GameStop krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med GameStop
Genom att äga GameStop kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa GameStop (GMEON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
GameStop Resurs
För en mer djupgående förståelse av GameStop kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 GameStop att vara värd år 2030?
Om GameStop skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GameStop-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar GameStop idag?
Priset för GameStop är idag $ 22.06. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är GameStop fortfarande en bra investering?
GameStop förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GMEON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för GameStop?
GameStop till ett värde av $ 58.48K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på GameStop?
Livepriset för GMEON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för GameStop i den valuta du föredrar, besök GMEON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för GameStop?
Priset på GMEON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GMEON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GMEON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om GameStops kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer GameStop-priset att stiga i år?
GameStop priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för GameStop (GMEON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:22:30 (UTC+8)
GameStop (GMEON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
