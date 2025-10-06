GameStop Pris idag

Livepriset för GameStop (GMEON) idag är $ 22.06, med en förändring på 0.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GMEON till USD är$ 22.06 per GMEON.

GameStop rankas för närvarande nr.2805 enligt marknadsvärde på $ 234.58K, med ett cirkulerande utbud på 10.63K GMEON. Under de senaste 24 timmarna handlades GMEON mellan $ 21.84 (lägsta) och $ 22.15 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 28.314705255572687, medan det lägsta priset någonsin var $ 21.400437259161805.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GMEON med +0.36% under den senaste timmen och -3.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.48K.

GameStop (GMEON) Marknadsinformation

Rank No.2805 Marknadsvärde $ 234.58K$ 234.58K $ 234.58K Volym (24H) $ 58.48K$ 58.48K $ 58.48K Marknadsvärde efter full utspädning $ 234.58K$ 234.58K $ 234.58K Cirkulationsutbud 10.63K 10.63K 10.63K Totalt utbud 10,633.84809641 10,633.84809641 10,633.84809641 Offentlig blockkedja ETH

