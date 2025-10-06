GG3 Pris idag

Livepriset för GG3 (GGX) idag är $ 0.00219, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GGX till USD är$ 0.00219 per GGX.

GG3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GGX. Under de senaste 24 timmarna handlades GGX mellan $ 0.00219 (lägsta) och $ 0.00332 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GGX med 0.00% under den senaste timmen och -50.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 279.67.

GG3 (GGX) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 279.67$ 279.67 $ 279.67 Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för GG3 är --, med en 24h-handelsvolym på $ 279.67. Det cirkulerande utbudet av GGX är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.19M.