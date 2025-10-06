Livepriset för GG3 idag är 0.00219 USD.GGX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GGX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GG3 idag är 0.00219 USD.GGX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för GGX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
GG3 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GGX. Under de senaste 24 timmarna handlades GGX mellan $ 0.00219 (lägsta) och $ 0.00332 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GGX med 0.00% under den senaste timmen och -50.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 279.67.
GG3 (GGX) Marknadsinformation
--
----
$ 279.67
$ 279.67$ 279.67
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Det aktuella börsvärdet för GG3 är --, med en 24h-handelsvolym på $ 279.67. Det cirkulerande utbudet av GGX är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.19M.
GG3 Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00219
$ 0.00219$ 0.00219
lägsta under 24-timmar
$ 0.00332
$ 0.00332$ 0.00332
högsta under 24-timmar
$ 0.00219
$ 0.00219$ 0.00219
$ 0.00332
$ 0.00332$ 0.00332
--
----
--
----
0.00%
0.00%
-50.79%
-50.79%
GG3 (GGX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för GG3 idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -0.00789
-78.28%
60 dagar
$ -0.01799
-89.15%
90 dagar
$ -0.02038
-90.30%
GG3 Prisförändring idag
Idag registrerade GGX en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
GG3 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00789 (-78.28%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
GG3 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GGX med $ -0.01799(-89.15%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
GG3 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02038 (-90.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GG3 (GGX)?
AI-drivna insikter som analyserar GG3 senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar GG3s priser?
Several key factors influence GG3 (GGX) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.
Partnerships: Strategic alliances and collaborations may boost token value.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, GGX often follows Bitcoin's price trends.
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.
Varför vill folk veta GG3s pris idag?
People want to know GG3 (GGX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and opportunities. Investors track daily performance to evaluate their holdings' value and make strategic moves based on current market conditions.
Prisförutsägelse för GG3
GG3 (GGX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GGX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GG3 (GGX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på GG3 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som GG3 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GGX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GG3 Price Prediction.
Om GG3
GGX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value, with a focus on providing a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. GGX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply and issuance model of GGX is fixed, with a predetermined number of tokens that will ever be in circulation. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, and its blockchain design allows for the development of decentralized applications.
Hur man köper och investerar GG3
Är du redo att komma igång med GG3? Att köpa GGX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GG3. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GG3 (GGX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GG3 krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med GG3
Genom att äga GG3 kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa GG3 (GGX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.
GG3 Resurs
För en mer djupgående förståelse av GG3 kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om GG3 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GG3-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar GG3 idag?
Priset för GG3 är idag $ 0.00219. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är GG3 fortfarande en bra investering?
GG3 förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GGX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för GG3?
GG3 till ett värde av $ 279.67 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på GG3?
Livepriset för GGX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för GG3 i den valuta du föredrar, besök GGX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för GG3?
Priset på GGX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.67
+0.58%
ETH
3,403.04
+0.78%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
605.49
+18.11%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GGX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GGX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om GG3s kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer GG3-priset att stiga i år?
GG3 priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för GG3 (GGX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:43:02 (UTC+8)
