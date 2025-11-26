Grand Gangsta City (GGC) Tokenomics
Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.
Grand Gangsta City (GGC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Grand Gangsta City (GGC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GGC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GGC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår GGC:s tokenomics, utforska GGC-tokens pris i realtid!
Hur man köper GGC
Är du intresserad av att lägga till Grand Gangsta City(GGC) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GGC, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
Grand Gangsta City (GGC) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för GGC hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för GGC
Vill du veta vart GGC kan vara på väg? På GGC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
