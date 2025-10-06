Grand Gangsta City Pris idag

Livepriset för Grand Gangsta City (GGC) idag är $ 0.002043, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GGC till USD är$ 0.002043 per GGC.

Grand Gangsta City rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GGC. Under de senaste 24 timmarna handlades GGC mellan $ 0.001986 (lägsta) och $ 0.002167 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GGC med +0.64% under den senaste timmen och -2.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.15K.

Grand Gangsta City (GGC) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 61.15K$ 61.15K $ 61.15K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SEIEVM

