Livepriset för Grand Gangsta City (GGC) idag är $ 0.002043, med en förändring på 1.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GGC till USD är$ 0.002043 per GGC.
Grand Gangsta City rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- GGC. Under de senaste 24 timmarna handlades GGC mellan $ 0.001986 (lägsta) och $ 0.002167 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GGC med +0.64% under den senaste timmen och -2.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 61.15K.
Grand Gangsta City (GGC) Marknadsinformation
--
----
$ 61.15K
$ 61.15K$ 61.15K
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SEIEVM
Det aktuella börsvärdet för Grand Gangsta City är --, med en 24h-handelsvolym på $ 61.15K. Det cirkulerande utbudet av GGC är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.04M.
Grand Gangsta City Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001986
$ 0.001986$ 0.001986
lägsta under 24-timmar
$ 0.002167
$ 0.002167$ 0.002167
högsta under 24-timmar
$ 0.001986
$ 0.001986$ 0.001986
$ 0.002167
$ 0.002167$ 0.002167
--
----
--
----
+0.64%
+1.18%
-2.95%
-2.95%
Grand Gangsta City (GGC) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Grand Gangsta City idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00002383
+1.18%
30 dagar
$ -0.00092
-31.05%
60 dagar
$ -0.001376
-40.25%
90 dagar
$ -0.006937
-77.25%
Grand Gangsta City Prisförändring idag
Idag registrerade GGC en förändring med $ +0.00002383 (+1.18%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Grand Gangsta City 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00092 (-31.05%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Grand Gangsta City 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GGC med $ -0.001376(-40.25%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Grand Gangsta City 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.006937 (-77.25%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Grand Gangsta City (GGC)?
AI-drivna insikter som analyserar Grand Gangsta City senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Grand Gangsta Citys priser?
Several key factors influence Grand Gangsta City (GGC) token prices:
Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.
Development Progress: Game updates, new features, and roadmap milestones impact investor confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies affect market sentiment.
Varför vill folk veta Grand Gangsta Citys pris idag?
People want to know Grand Gangsta City (GGC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för Grand Gangsta City
Grand Gangsta City (GGC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GGC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Grand Gangsta City (GGC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Grand Gangsta City potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Grand Gangsta City kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GGC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Grand Gangsta City Price Prediction.
Om Grand Gangsta City
Global Game Coin (GGC) is a cryptocurrency designed to provide a decentralized solution for the gaming industry. It aims to create a universal currency for gamers worldwide, facilitating transactions and exchanges within and across various gaming platforms. GGC operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The coin's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GGC. The primary use of GGC is in-game transactions, but it also offers potential for game developers and publishers to monetize their products and services in a new way, fostering a more interconnected and inclusive global gaming ecosystem.
Hur man köper och investerar Grand Gangsta City
Är du redo att komma igång med Grand Gangsta City? Att köpa GGC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Grand Gangsta City. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Grand Gangsta City (GGC) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Grand Gangsta City krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Grand Gangsta City
Genom att äga Grand Gangsta City kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Grand Gangsta City (GGC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.
Grand Gangsta City Resurs
För en mer djupgående förståelse av Grand Gangsta City kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Grand Gangsta City
Hur mycket kommer 1 Grand Gangsta City att vara värd år 2030?
Om Grand Gangsta City skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Grand Gangsta City-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Grand Gangsta City idag?
Priset för Grand Gangsta City är idag $ 0.002043. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Grand Gangsta City fortfarande en bra investering?
Grand Gangsta City förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GGC, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Grand Gangsta City?
Grand Gangsta City till ett värde av $ 61.15K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Grand Gangsta City?
Livepriset för GGC uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Grand Gangsta City i den valuta du föredrar, besök GGC Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Grand Gangsta City?
Priset på GGC påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.67
+0.58%
ETH
3,403.05
+0.78%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
605.52
+18.11%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GGC på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GGC/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Grand Gangsta Citys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Grand Gangsta City-priset att stiga i år?
Grand Gangsta City priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Grand Gangsta City (GGC) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:54 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.