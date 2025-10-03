Gems (GEMS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Gems(GEMS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:58:03 (UTC+8)
Gems (GEMS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gems(GEMS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 133.10M
Totalt utbud:
$ 838.06M
Cirkulerande utbud
$ 598.87M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 187.43M
Högsta någonsin:
$ 0.40001
Lägsta någonsin:
$ 0.013651603284725885
Aktuellt pris:
$ 0.22226
Gems (GEMS) Information

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

Officiell webbplats:
https://gems.vip
Whitepaper:
https://gems.vip/whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc

Gems (GEMS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Gems (GEMS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GEMS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GEMS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GEMS:s tokenomics, utforska GEMS-tokens pris i realtid!

