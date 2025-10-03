Gelato Network (GEL) Tokenomics

Gelato Network (GEL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Gelato Network(GEL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:14:22 (UTC+8)
USD

Gelato Network (GEL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gelato Network(GEL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 15.45M
$ 15.45M
Totalt utbud:
$ 420.69M
$ 420.69M
Cirkulerande utbud
$ 259.53M
$ 259.53M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 25.05M
$ 25.05M
Högsta någonsin:
$ 4.4999
$ 4.4999
Lägsta någonsin:
$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824
Aktuellt pris:
$ 0.05955
$ 0.05955

Gelato Network (GEL) Information

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Officiell webbplats:
https://gelato.network/
Whitepaper:
https://docs.gelato.network/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Gelato Network (GEL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Gelato Network (GEL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GEL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GEL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GEL:s tokenomics, utforska GEL-tokens pris i realtid!

Hur man köper GEL

Är du intresserad av att lägga till Gelato Network(GEL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GEL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Gelato Network (GEL) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för GEL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för GEL

Vill du veta vart GEL kan vara på väg? På GEL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

