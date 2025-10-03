GoldBrick (GBCK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om GoldBrick(GBCK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
GoldBrick (GBCK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GoldBrick(GBCK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
Totalt utbud:
$ 150.00M
$ 150.00M
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.58M
$ 1.58M
Högsta någonsin:
$ 0.225
$ 0.225
Lägsta någonsin:
Aktuellt pris:
$ 0.010502
$ 0.010502

GoldBrick (GBCK) Information

State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space.

At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience.

Officiell webbplats:
https://www.state1.io
Whitepaper:
https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB

GoldBrick (GBCK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i GoldBrick (GBCK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GBCK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GBCK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GBCK:s tokenomics, utforska GBCK-tokens pris i realtid!

Hur man köper GBCK

Är du intresserad av att lägga till GoldBrick(GBCK) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa GBCK, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

GoldBrick (GBCK) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för GBCK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för GBCK

Vill du veta vart GBCK kan vara på väg? På GBCK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

