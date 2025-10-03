Gari Token (GARI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Gari Token(GARI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:13:41 (UTC+8)
USD

Gari Token (GARI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gari Token(GARI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.05M
Totalt utbud:
$ 979.44M
Cirkulerande utbud
$ 561.54M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.58M
Högsta någonsin:
$ 1.6
Lägsta någonsin:
$ 0.001662954237778263
Aktuellt pris:
$ 0.003655
Gari Token (GARI) Information

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Officiell webbplats:
https://www.gari.network/
Whitepaper:
https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks

Gari Token (GARI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Gari Token (GARI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GARI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GARI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GARI:s tokenomics, utforska GARI-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

