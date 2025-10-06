BörsDEX+
Livepriset för GraphAI idag är 0.0662 USD.GAI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för GAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

GraphAI (GAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:41 (UTC+8)

GraphAI Pris idag

Livepriset för GraphAI (GAI) idag är $ 0.0662, med en förändring på 3.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAI till USD är$ 0.0662 per GAI.

GraphAI rankas för närvarande nr.3901 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 GAI. Under de senaste 24 timmarna handlades GAI mellan $ 0.0658 (lägsta) och $ 0.0752 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8571500421232581, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000940784235454038.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GAI med +0.15% under den senaste timmen och -42.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 380.79K.

GraphAI (GAI) Marknadsinformation

BASE

Det aktuella börsvärdet för GraphAI är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 380.79K. Det cirkulerande utbudet av GAI är 0.00, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.62M.

GraphAI Prishistorik USD

GraphAI (GAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för GraphAI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.002494-3.63%
30 dagar$ -0.0933-58.50%
60 dagar$ -0.2607-79.75%
90 dagar$ -0.1338-66.90%
GraphAI Prisförändring idag

Idag registrerade GAI en förändring med $ -0.002494 (-3.63%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

GraphAI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0933 (-58.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

GraphAI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GAI med $ -0.2607(-79.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

GraphAI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1338 (-66.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GraphAI (GAI)?

Kolla in sidan GraphAI Prishistorik nu.

AI-analys för GraphAI

AI-drivna insikter som analyserar GraphAI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar GraphAIs priser?

Several key factors influence GraphAI (GAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAI pricing.

Adoption & Utility: Real-world usage of GraphAI's AI and blockchain integration features drives demand.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical milestones affect value.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume create price pressure.

Regulatory News: Government policies on AI and crypto affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other AI-crypto projects influences positioning.

Varför vill folk veta GraphAIs pris idag?

People want to know GraphAI (GAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging AI-focused cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för GraphAI

GraphAI (GAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GraphAI (GAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på GraphAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som GraphAI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GraphAI Price Prediction.

Om GraphAI

GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.

Hur man köper och investerar GraphAI

Hur man köper GraphAI (GAI) Guide

Vad är GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI Resurs

För en mer djupgående förståelse av GraphAI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell GraphAI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om GraphAI

Hur mycket kommer 1 GraphAI att vara värd år 2030?
Om GraphAI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GraphAI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:41 (UTC+8)

GraphAI (GAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

