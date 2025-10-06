Livepriset för GraphAI idag är 0.0662 USD.GAI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för GAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för GraphAI idag är 0.0662 USD.GAI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för GAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för GraphAI (GAI) idag är $ 0.0662, med en förändring på 3.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAI till USD är$ 0.0662 per GAI.
GraphAI rankas för närvarande nr.3901 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 GAI. Under de senaste 24 timmarna handlades GAI mellan $ 0.0658 (lägsta) och $ 0.0752 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8571500421232581, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000940784235454038.
I kortsiktigt resultat, rörde sig GAI med +0.15% under den senaste timmen och -42.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 380.79K.
GraphAI (GAI) Marknadsinformation
No.3901
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 380.79K
$ 380.79K$ 380.79K
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
BASE
Det aktuella börsvärdet för GraphAI är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 380.79K. Det cirkulerande utbudet av GAI är 0.00, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.62M.
GraphAI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0658
$ 0.0658$ 0.0658
lägsta under 24-timmar
$ 0.0752
$ 0.0752$ 0.0752
högsta under 24-timmar
$ 0.0658
$ 0.0658$ 0.0658
$ 0.0752
$ 0.0752$ 0.0752
$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581
$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038
+0.15%
-3.63%
-42.04%
-42.04%
GraphAI (GAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för GraphAI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.002494
-3.63%
30 dagar
$ -0.0933
-58.50%
60 dagar
$ -0.2607
-79.75%
90 dagar
$ -0.1338
-66.90%
GraphAI Prisförändring idag
Idag registrerade GAI en förändring med $ -0.002494 (-3.63%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
GraphAI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0933 (-58.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
GraphAI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades GAI med $ -0.2607(-79.75%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
GraphAI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.1338 (-66.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för GraphAI (GAI)?
AI-drivna insikter som analyserar GraphAI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar GraphAIs priser?
Several key factors influence GraphAI (GAI) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAI pricing.
Adoption & Utility: Real-world usage of GraphAI's AI and blockchain integration features drives demand.
Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical milestones affect value.
Regulatory News: Government policies on AI and crypto affect investor sentiment.
Competition: Performance relative to other AI-crypto projects influences positioning.
Varför vill folk veta GraphAIs pris idag?
People want to know GraphAI (GAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging AI-focused cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för GraphAI
GraphAI (GAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
GraphAI (GAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på GraphAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som GraphAI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för GAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på GraphAI Price Prediction.
Om GraphAI
GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.
GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.
Hur man köper och investerar GraphAI
Är du redo att komma igång med GraphAI? Att köpa GAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper GraphAI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din GraphAI (GAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och GraphAI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med GraphAI
Genom att äga GraphAI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa GraphAI (GAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).
The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).
GraphAI Resurs
För en mer djupgående förståelse av GraphAI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 GraphAI att vara värd år 2030?
Om GraphAI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella GraphAI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar GraphAI idag?
Priset för GraphAI är idag $ 0.0662. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är GraphAI fortfarande en bra investering?
GraphAI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i GAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för GraphAI?
GraphAI till ett värde av $ 380.79K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på GraphAI?
Livepriset för GAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för GraphAI i den valuta du föredrar, besök GAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för GraphAI?
Priset på GAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,408.5
+0.68%
ETH
3,408.9
+0.95%
SOL
158.2
+0.97%
UCN
1,496.83
-0.01%
ZEC
606.29
+18.26%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för GAI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret GAI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om GraphAIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer GraphAI-priset att stiga i år?
GraphAI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för GraphAI (GAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:41 (UTC+8)
GraphAI (GAI) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.