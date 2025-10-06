GraphAI Pris idag

Livepriset för GraphAI (GAI) idag är $ 0.0662, med en förändring på 3.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAI till USD är$ 0.0662 per GAI.

GraphAI rankas för närvarande nr.3901 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 GAI. Under de senaste 24 timmarna handlades GAI mellan $ 0.0658 (lägsta) och $ 0.0752 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8571500421232581, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000940784235454038.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GAI med +0.15% under den senaste timmen och -42.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 380.79K.

GraphAI (GAI) Marknadsinformation

Rank No.3901 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 380.79K$ 380.79K $ 380.79K Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BASE

