BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Futu Holdings idag är 186.79 USD.FUTUON börsvärdet är 1,259,899.3176658062 USD. Följ prisuppdateringar för FUTUON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Futu Holdings idag är 186.79 USD.FUTUON börsvärdet är 1,259,899.3176658062 USD. Följ prisuppdateringar för FUTUON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FUTUON

FUTUON prisinformation

Vad är FUTUON

FUTUON officiell webbplats

FUTUON tokenomics

FUTUON Prisförutsägelse

FUTUON historik

FUTUON Köpguide

FUTUON-till-fiat valutaomvandlare

FUTUON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Futu Holdings Logotyp

Futu Holdings-kurs(FUTUON)

1 FUTUON-till-USD pris i realtid:

$186.73
$186.73$186.73
-0.61%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:33 (UTC+8)

Futu Holdings Pris idag

Livepriset för Futu Holdings (FUTUON) idag är $ 186.79, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FUTUON till USD är$ 186.79 per FUTUON.

Futu Holdings rankas för närvarande nr.2028 enligt marknadsvärde på $ 1.26M, med ett cirkulerande utbud på 6.75K FUTUON. Under de senaste 24 timmarna handlades FUTUON mellan $ 185.07 (lägsta) och $ 195.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 201.65506655431702, medan det lägsta priset någonsin var $ 150.44906962587248.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FUTUON med -0.05% under den senaste timmen och -5.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.06K.

Futu Holdings (FUTUON) Marknadsinformation

No.2028

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 56.06K
$ 56.06K$ 56.06K

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.00410978
6,745.00410978 6,745.00410978

ETH

Det aktuella börsvärdet för Futu Holdings är $ 1.26M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.06K. Det cirkulerande utbudet av FUTUON är 6.75K, med ett totalt utbud på 6745.00410978. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.26M.

Futu Holdings Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 185.07
$ 185.07$ 185.07
lägsta under 24-timmar
$ 195.66
$ 195.66$ 195.66
högsta under 24-timmar

$ 185.07
$ 185.07$ 185.07

$ 195.66
$ 195.66$ 195.66

$ 201.65506655431702
$ 201.65506655431702$ 201.65506655431702

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

-0.05%

-0.61%

-5.20%

-5.20%

Futu Holdings (FUTUON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Futu Holdings idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -1.146-0.61%
30 dagar$ +12.22+7.00%
60 dagar$ -1.44-0.77%
90 dagar$ +36.79+24.52%
Futu Holdings Prisförändring idag

Idag registrerade FUTUON en förändring med $ -1.146 (-0.61%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Futu Holdings 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +12.22 (+7.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Futu Holdings 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FUTUON med $ -1.44(-0.77%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Futu Holdings 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +36.79 (+24.52%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Futu Holdings (FUTUON)?

Kolla in sidan Futu Holdings Prishistorik nu.

AI-analys för Futu Holdings

AI-drivna insikter som analyserar Futu Holdings senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Futu Holdingss priser?

Several key factors influence Futu Holdings (FUTU) stock prices:

1. User growth and trading volume on their platform
2. Revenue from commission fees and margin financing
3. Regulatory changes in Hong Kong, US, and Singapore markets
4. Competition from other fintech brokers
5. Market sentiment toward Chinese tech stocks
6. Interest rate changes affecting margin business
7. Overall market volatility and trading activity
8. Company's expansion into new markets and services

Varför vill folk veta Futu Holdingss pris idag?

People want to know Futu Holdings (FUTU) price today because it's a popular fintech stock offering commission-free trading and digital financial services. Investors track daily prices to make informed trading decisions, monitor portfolio performance, assess market sentiment, and identify entry/exit points for positions.

Prisförutsägelse för Futu Holdings

Futu Holdings (FUTUON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FUTUON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Futu Holdings (FUTUON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Futu Holdings potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Futu Holdings kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FUTUON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Futu Holdings Price Prediction.

Om Futu Holdings

FUTUON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure financial transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform and is not controlled by any central authority, thereby offering users complete control over their finances. FUTUON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and decentralized way of conducting transactions. It employs a consensus mechanism for transaction validation, ensuring transparency and security. The asset's issuance model is based on mining, which contributes to its supply. Typical uses of FUTUON include online purchases, investment, and remittances, among others.

Hur man köper och investerar Futu Holdings

Är du redo att komma igång med Futu Holdings? Att köpa FUTUON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Futu Holdings. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Futu Holdings (FUTUON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 6.75K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Futu Holdings krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Futu Holdings (FUTUON) Guide

Vad kan du göra med Futu Holdings

Genom att äga Futu Holdings kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Futu Holdings (FUTUON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Futu Holdings (FUTUON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

Futu Holdings Resurs

För en mer djupgående förståelse av Futu Holdings kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Futu Holdings webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Futu Holdings

Hur mycket kommer 1 Futu Holdings att vara värd år 2030?
Om Futu Holdings skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Futu Holdings-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:33 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Futu Holdings

FUTUON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på FUTUON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av FUTUON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Futu Holdings (FUTUON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Futu Holdings-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
FUTUON/USDT
$186.73
$186.73$186.73
-0.65%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2986
$0.2986$0.2986

+49.30%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023206
$0.000023206$0.000023206

+364.12%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1400
$0.1400$0.1400

+180.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019440
$0.0019440$0.0019440

+177.71%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003348
$0.00003348$0.00003348

+69.94%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001836
$0.000000001836$0.000000001836

+65.25%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för FUTUON-till-USD

Belopp

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 186.79 USD