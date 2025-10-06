Futu Holdings Pris idag

Livepriset för Futu Holdings (FUTUON) idag är $ 186.79, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FUTUON till USD är$ 186.79 per FUTUON.

Futu Holdings rankas för närvarande nr.2028 enligt marknadsvärde på $ 1.26M, med ett cirkulerande utbud på 6.75K FUTUON. Under de senaste 24 timmarna handlades FUTUON mellan $ 185.07 (lägsta) och $ 195.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 201.65506655431702, medan det lägsta priset någonsin var $ 150.44906962587248.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FUTUON med -0.05% under den senaste timmen och -5.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.06K.

Futu Holdings (FUTUON) Marknadsinformation

Rank No.2028 Marknadsvärde $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volym (24H) $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Cirkulationsutbud 6.75K 6.75K 6.75K Totalt utbud 6,745.00410978 6,745.00410978 6,745.00410978 Offentlig blockkedja ETH

