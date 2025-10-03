Fuse Network (FUSE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Fuse Network(FUSE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:12:32 (UTC+8)
USD

Fuse Network (FUSE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fuse Network(FUSE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.17M
$ 2.17M
Totalt utbud:
$ 387.39M
$ 387.39M
Cirkulerande utbud
$ 219.88M
$ 219.88M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.83M
$ 3.83M
Högsta någonsin:
$ 2.185
$ 2.185
Lägsta någonsin:
$ 0.009535212978958053
$ 0.009535212978958053
Aktuellt pris:
$ 0.009874
$ 0.009874

Fuse Network (FUSE) Information

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Officiell webbplats:
http://fuse.io
Whitepaper:
https://docs.fuse.io/
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.fuse.io/

Fuse Network (FUSE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Fuse Network (FUSE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FUSE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FUSE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FUSE:s tokenomics, utforska FUSE-tokens pris i realtid!

