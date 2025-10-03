Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fud the Pug(FUD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många FUD-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet FUD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Fud the Pug (FUD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper FUD Är du intresserad av att lägga till Fud the Pug(FUD) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa FUD, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper FUD på MEXC nu!

Fud the Pug (FUD) Prishistorik Att analysera prishistoriken för FUD hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för FUD nu!