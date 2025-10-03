Fautor (FTR) Tokenomics

Fautor (FTR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Fautor(FTR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:12:12 (UTC+8)
USD

Fautor (FTR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fautor(FTR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M
Totalt utbud:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Cirkulerande utbud
$ 910.32M
$ 910.32M$ 910.32M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M
Högsta någonsin:
$ 1.6942
$ 1.6942$ 1.6942
Lägsta någonsin:
$ 0.002728357832084083
$ 0.002728357832084083$ 0.002728357832084083
Aktuellt pris:
$ 0.00305
$ 0.00305$ 0.00305

Fautor (FTR) Information

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Officiell webbplats:
https://fautor.foundation
Whitepaper:
https://docs.fautor.foundation/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454

Fautor (FTR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Fautor (FTR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FTR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FTR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FTR:s tokenomics, utforska FTR-tokens pris i realtid!

Hur man köper FTR

Är du intresserad av att lägga till Fautor(FTR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa FTR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Fautor (FTR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för FTR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för FTR

Vill du veta vart FTR kan vara på väg? På FTR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn