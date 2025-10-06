BörsDEX+
Livepriset för Froggie idag är 0.004484 USD.FROGGIE börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för FROGGIE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Froggie idag är 0.004484 USD.FROGGIE börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för FROGGIE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Froggie (FROGGIE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:13 (UTC+8)

Froggie Pris idag

Livepriset för Froggie (FROGGIE) idag är $ 0.004484, med en förändring på 0.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FROGGIE till USD är$ 0.004484 per FROGGIE.

Froggie rankas för närvarande nr.3801 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 FROGGIE. Under de senaste 24 timmarna handlades FROGGIE mellan $ 0.003377 (lägsta) och $ 0.005426 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0900423722044794, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000943851277787579.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FROGGIE med -1.61% under den senaste timmen och +13.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.25K.

Froggie (FROGGIE) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Froggie är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 59.25K. Det cirkulerande utbudet av FROGGIE är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.48M.

Froggie Prishistorik USD

Froggie (FROGGIE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Froggie idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00001259-0.27%
30 dagar$ -0.009936-68.91%
60 dagar$ -0.048046-91.47%
90 dagar$ -0.015516-77.58%
Froggie Prisförändring idag

Idag registrerade FROGGIE en förändring med $ -0.00001259 (-0.27%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Froggie 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.009936 (-68.91%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Froggie 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FROGGIE med $ -0.048046(-91.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Froggie 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.015516 (-77.58%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Froggie (FROGGIE)?

Kolla in sidan Froggie Prishistorik nu.

AI-analys för Froggie

AI-drivna insikter som analyserar Froggie senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Froggies priser?

Several key factors influence Froggie (FROGGIE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect pricing.

Community Activity: Social media buzz, holder engagement, and viral marketing campaigns drive demand.

Exchange Listings: New exchange additions typically increase accessibility and trading volume.

Utility & Use Cases: Real-world applications and ecosystem development enhance long-term value.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor confidence.

Partnership Announcements: Strategic collaborations often trigger price movements.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence trader decisions.

Meme Culture: As a meme token, internet trends and viral content significantly impact its popularity and price.

Varför vill folk veta Froggies pris idag?

People want to know Froggie (FROGGIE) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time pricing to execute profitable buy/sell orders. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. The volatile nature of cryptocurrencies means prices can change rapidly, making current pricing crucial for risk management and profit maximization in this speculative market.

Prisförutsägelse för Froggie

Froggie (FROGGIE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FROGGIE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Froggie (FROGGIE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Froggie potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Besök vår Price Prediction-sida för FROGGIE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Froggie Price Prediction.

Om Froggie

FROGGIE is a digital asset that operates within the blockchain space. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within a specific ecosystem, facilitating transactions and incentivizing user participation. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. FROGGIE's issuance model is pre-determined and transparent, contributing to its reputation for reliability. Typical uses of FROGGIE include transactions within its native platform, staking for network governance, and as a reward for various forms of user engagement. Its role within its ecosystem is integral, providing both utility and incentive for continued growth and development.

Hur man köper och investerar Froggie

Är du redo att komma igång med Froggie? Att köpa FROGGIE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Froggie. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Froggie (FROGGIE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Froggie krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Froggie (FROGGIE) Guide

Vad kan du göra med Froggie

Genom att äga Froggie kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Froggie (FROGGIE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Froggie (FROGGIE)

Froggie ($Froggie) är en kryptovaluta med rötter i memekulturen och har av vissa användare kallats den "kinesiska versionen av Pepe".

Froggie Resurs

För en mer djupgående förståelse av Froggie kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Froggie webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Froggie

Hur mycket kommer 1 Froggie att vara värd år 2030?
Om Froggie skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Froggie-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:21:13 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

