Froggie Pris idag

Livepriset för Froggie (FROGGIE) idag är $ 0.004484, med en förändring på 0.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FROGGIE till USD är$ 0.004484 per FROGGIE.

Froggie rankas för närvarande nr.3801 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 FROGGIE. Under de senaste 24 timmarna handlades FROGGIE mellan $ 0.003377 (lägsta) och $ 0.005426 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0900423722044794, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000943851277787579.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FROGGIE med -1.61% under den senaste timmen och +13.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.25K.

Froggie (FROGGIE) Marknadsinformation

Rank No.3801 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Froggie är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 59.25K. Det cirkulerande utbudet av FROGGIE är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.48M.