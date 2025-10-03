FreeBnk (FRBK) Tokenomics

FreeBnk (FRBK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om FreeBnk(FRBK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:10:30 (UTC+8)
FreeBnk (FRBK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FreeBnk(FRBK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00
Totalt utbud:
$ 242.25M
$ 242.25M
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 344.95K
$ 344.95K
Högsta någonsin:
$ 0.4
$ 0.4
Lägsta någonsin:
$ 0.000084279869447438
$ 0.000084279869447438
Aktuellt pris:
$ 0.0006899
$ 0.0006899

FreeBnk (FRBK) Information

FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.

Officiell webbplats:
https://www.freebnk.io/
Whitepaper:
https://freebnk.gitbook.io/docs
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0

FreeBnk (FRBK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i FreeBnk (FRBK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FRBK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FRBK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FRBK:s tokenomics, utforska FRBK-tokens pris i realtid!

Hur man köper FRBK

Är du intresserad av att lägga till FreeBnk(FRBK) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa FRBK, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

FreeBnk (FRBK) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för FRBK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för FRBK

Vill du veta vart FRBK kan vara på väg? På FRBK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn