Livepriset för Fractiq (FRACTIQ) idag är $ 0.00000822, med en förändring på 59.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FRACTIQ till USD är$ 0.00000822 per FRACTIQ.

Fractiq rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FRACTIQ. Under de senaste 24 timmarna handlades FRACTIQ mellan $ 0.000003 (lägsta) och $ 0.00002597 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FRACTIQ med +3.26% under den senaste timmen och -72.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 110.32K.

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 110.32K$ 110.32K $ 110.32K Marknadsvärde efter full utspädning $ 172.62K$ 172.62K $ 172.62K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Fractiq är --, med en 24h-handelsvolym på $ 110.32K. Det cirkulerande utbudet av FRACTIQ är --, med ett totalt utbud på 21000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 172.62K.