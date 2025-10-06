BörsDEX+
Livepriset för Fractiq idag är 0.00000822 USD.FRACTIQ börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FRACTIQ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FRACTIQ

FRACTIQ prisinformation

Vad är FRACTIQ

FRACTIQ whitepaper

FRACTIQ officiell webbplats

FRACTIQ tokenomics

FRACTIQ Prisförutsägelse

FRACTIQ historik

FRACTIQ Köpguide

FRACTIQ-till-fiat valutaomvandlare

FRACTIQ spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Fractiq Logotyp

Fractiq-kurs(FRACTIQ)

1 FRACTIQ-till-USD pris i realtid:

$0.00000822
-59.98%1D
USD
Fractiq (FRACTIQ) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:26 (UTC+8)

Fractiq Pris idag

Livepriset för Fractiq (FRACTIQ) idag är $ 0.00000822, med en förändring på 59.98% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FRACTIQ till USD är$ 0.00000822 per FRACTIQ.

Fractiq rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FRACTIQ. Under de senaste 24 timmarna handlades FRACTIQ mellan $ 0.000003 (lägsta) och $ 0.00002597 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FRACTIQ med +3.26% under den senaste timmen och -72.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 110.32K.

Fractiq (FRACTIQ) Marknadsinformation

--
$ 110.32K
$ 172.62K
--
21,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Fractiq är --, med en 24h-handelsvolym på $ 110.32K. Det cirkulerande utbudet av FRACTIQ är --, med ett totalt utbud på 21000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 172.62K.

Fractiq Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000003
lägsta under 24-timmar
$ 0.00002597
högsta under 24-timmar

$ 0.000003
$ 0.00002597
--
--
+3.26%

-59.98%

-72.69%

-72.69%

Fractiq (FRACTIQ) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Fractiq idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000123197-59.98%
30 dagar$ -0.00025178-96.84%
60 dagar$ -0.00999178-99.92%
90 dagar$ -0.00999178-99.92%
Fractiq Prisförändring idag

Idag registrerade FRACTIQ en förändring med $ -0.0000123197 (-59.98%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Fractiq 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00025178 (-96.84%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Fractiq 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FRACTIQ med $ -0.00999178(-99.92%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Fractiq 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00999178 (-99.92%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fractiq (FRACTIQ)?

Kolla in sidan Fractiq Prishistorik nu.

AI-analys för Fractiq

AI-drivna insikter som analyserar Fractiq senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Fractiqs priser?

Several key factors influence Fractiq (FRACTIQ) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FRACTIQ pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder distribution affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and emission schedules influence long-term price trends.

Competition: Performance relative to similar DeFi and fractional ownership projects affects market positioning.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide price movements.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost token value and market perception.

Varför vill folk veta Fractiqs pris idag?

People want to know Fractiq (FRACTIQ) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help identify potential entry or exit points for investments.

Volatility assessment - Cryptocurrency prices change rapidly, making real-time data crucial for risk management.

Investment research - Current pricing helps evaluate the token's market performance and trends.

Profit/loss calculation - Knowing today's price allows investors to calculate unrealized gains or losses.

Market sentiment - Price movements often reflect broader market conditions and investor confidence in the project.

Prisförutsägelse för Fractiq

Fractiq (FRACTIQ) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FRACTIQ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fractiq (FRACTIQ) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Fractiq potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Fractiq kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FRACTIQ prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Fractiq Price Prediction.

Om Fractiq

FRACTIQ is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a variety of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming, in a secure and transparent manner. FRACTIQ employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is typically used within the broader crypto ecosystem to earn interest on idle assets, to secure loans without the need for traditional credit checks, and to participate in decentralized governance. As a DeFi asset, FRACTIQ is part of a larger movement towards democratizing access to financial services and creating a more inclusive financial system.

Hur man köper och investerar Fractiq

Är du redo att komma igång med Fractiq? Att köpa FRACTIQ går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fractiq. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fractiq (FRACTIQ) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fractiq krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Fractiq (FRACTIQ) Guide

Vad kan du göra med Fractiq

Genom att äga Fractiq kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Fractiq (FRACTIQ) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Fractiq (FRACTIQ)

AI-Powered Low-/No-Code Blockchain Generation Platform. Block-by-block, build the future. Generate dApps, NFTs & DeFi modules in minutes.

Fractiq Resurs

För en mer djupgående förståelse av Fractiq kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Fractiq webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Fractiq

Hur mycket kommer 1 Fractiq att vara värd år 2030?
Om Fractiq skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fractiq-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:26 (UTC+8)

Fractiq (FRACTIQ) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för FRACTIQ-till-USD

Belopp

FRACTIQ
FRACTIQ
USD
USD

1 FRACTIQ = 0.00000821 USD