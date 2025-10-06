Livepriset för FortuneHunters idag är 0.000004359 USD.FORTUNE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FORTUNE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för FortuneHunters idag är 0.000004359 USD.FORTUNE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FORTUNE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för FortuneHunters (FORTUNE) idag är $ 0.000004359, med en förändring på 7.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FORTUNE till USD är$ 0.000004359 per FORTUNE.
FortuneHunters rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FORTUNE. Under de senaste 24 timmarna handlades FORTUNE mellan $ 0.000003126 (lägsta) och $ 0.000015 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FORTUNE med -3.40% under den senaste timmen och +27.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 156.35K.
FortuneHunters (FORTUNE) Marknadsinformation
$ 156.35K
$ 43.59K
10,000,000,000
SOL
Det aktuella börsvärdet för FortuneHunters är --, med en 24h-handelsvolym på $ 156.35K. Det cirkulerande utbudet av FORTUNE är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 43.59K.
FortuneHunters Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000003126
lägsta under 24-timmar
$ 0.000015
högsta under 24-timmar
$ 0.000003126
$ 0.000015
-3.40%
-7.14%
+27.27%
+27.27%
FortuneHunters (FORTUNE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för FortuneHunters idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00000033567
-7.14%
30 dagar
$ -0.000000641
-12.82%
60 dagar
$ -0.012495641
-99.97%
90 dagar
$ -0.012495641
-99.97%
FortuneHunters Prisförändring idag
Idag registrerade FORTUNE en förändring med $ -0.00000033567 (-7.14%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
FortuneHunters 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000641 (-12.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
FortuneHunters 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FORTUNE med $ -0.012495641(-99.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
FortuneHunters 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.012495641 (-99.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för FortuneHunters (FORTUNE)?
AI-drivna insikter som analyserar FortuneHunters senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar FortuneHunterss priser?
FortuneHunters (FORTUNE) price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact valuation. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Regulatory news and compliance changes influence investor behavior. Community engagement and social media activity affect adoption rates. Token utility and use cases within the ecosystem determine fundamental value.
Varför vill folk veta FortuneHunterss pris idag?
People want to know FortuneHunters (FORTUNE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.
Prisförutsägelse för FortuneHunters
FortuneHunters (FORTUNE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FORTUNE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FortuneHunters (FORTUNE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på FortuneHunters potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som FortuneHunters kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FORTUNE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FortuneHunters Price Prediction.
Om FortuneHunters
FORTUNE is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset utilizes a proof-of-stake consensus model and is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe. FORTUNE's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to make payments and transfer value in a secure and efficient manner. It is also used within its ecosystem to incentivize network participation and maintain the security and integrity of the system. The supply and issuance model of FORTUNE is pre-determined and transparent, with new coins being introduced into the system at a fixed rate. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and digital currencies, offering a potential alternative to traditional financial systems.
Hur man köper och investerar FortuneHunters
Är du redo att komma igång med FortuneHunters? Att köpa FORTUNE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper FortuneHunters. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din FortuneHunters (FORTUNE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och FortuneHunters krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med FortuneHunters
Genom att äga FortuneHunters kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa FortuneHunters (FORTUNE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.
FortuneHunters Resurs
För en mer djupgående förståelse av FortuneHunters kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 FortuneHunters att vara värd år 2030?
Om FortuneHunters skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FortuneHunters-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar FortuneHunters idag?
Priset för FortuneHunters är idag $ 0.000004359. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är FortuneHunters fortfarande en bra investering?
FortuneHunters förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FORTUNE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för FortuneHunters?
FortuneHunters till ett värde av $ 156.35K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på FortuneHunters?
Livepriset för FORTUNE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för FortuneHunters i den valuta du föredrar, besök FORTUNE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för FortuneHunters?
Priset på FORTUNE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FORTUNE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FORTUNE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om FortuneHunterss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer FortuneHunters-priset att stiga i år?
FortuneHunters priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för FortuneHunters (FORTUNE) för en mer djupgående analys.
