Livepriset för FortuneHunters idag är 0.000004359 USD.FORTUNE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FORTUNE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

FortuneHunters-kurs(FORTUNE)

1 FORTUNE-till-USD pris i realtid:

$0.000004359
$0.000004359
-7.15%1D
USD
FortuneHunters (FORTUNE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:19 (UTC+8)

FortuneHunters Pris idag

Livepriset för FortuneHunters (FORTUNE) idag är $ 0.000004359, med en förändring på 7.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FORTUNE till USD är$ 0.000004359 per FORTUNE.

FortuneHunters rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FORTUNE. Under de senaste 24 timmarna handlades FORTUNE mellan $ 0.000003126 (lägsta) och $ 0.000015 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FORTUNE med -3.40% under den senaste timmen och +27.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 156.35K.

FortuneHunters (FORTUNE) Marknadsinformation

$ 156.35K
$ 156.35K

$ 43.59K
$ 43.59K

10,000,000,000
10,000,000,000

SOL

Det aktuella börsvärdet för FortuneHunters är --, med en 24h-handelsvolym på $ 156.35K. Det cirkulerande utbudet av FORTUNE är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 43.59K.

FortuneHunters Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000003126
$ 0.000003126
lägsta under 24-timmar
$ 0.000015
$ 0.000015
högsta under 24-timmar

$ 0.000003126
$ 0.000003126

$ 0.000015
$ 0.000015

-3.40%

-7.14%

+27.27%

+27.27%

FortuneHunters (FORTUNE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för FortuneHunters idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000033567-7.14%
30 dagar$ -0.000000641-12.82%
60 dagar$ -0.012495641-99.97%
90 dagar$ -0.012495641-99.97%
FortuneHunters Prisförändring idag

Idag registrerade FORTUNE en förändring med $ -0.00000033567 (-7.14%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

FortuneHunters 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000641 (-12.82%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

FortuneHunters 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FORTUNE med $ -0.012495641(-99.97%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

FortuneHunters 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.012495641 (-99.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för FortuneHunters (FORTUNE)?

Kolla in sidan FortuneHunters Prishistorik nu.

AI-analys för FortuneHunters

AI-drivna insikter som analyserar FortuneHunters senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar FortuneHunterss priser?

FortuneHunters (FORTUNE) price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact valuation. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Regulatory news and compliance changes influence investor behavior. Community engagement and social media activity affect adoption rates. Token utility and use cases within the ecosystem determine fundamental value.

Varför vill folk veta FortuneHunterss pris idag?

People want to know FortuneHunters (FORTUNE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Prisförutsägelse för FortuneHunters

FortuneHunters (FORTUNE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FORTUNE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FortuneHunters (FORTUNE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på FortuneHunters potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som FortuneHunters kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FORTUNE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FortuneHunters Price Prediction.

Om FortuneHunters

FORTUNE is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset utilizes a proof-of-stake consensus model and is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe. FORTUNE's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to make payments and transfer value in a secure and efficient manner. It is also used within its ecosystem to incentivize network participation and maintain the security and integrity of the system. The supply and issuance model of FORTUNE is pre-determined and transparent, with new coins being introduced into the system at a fixed rate. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and digital currencies, offering a potential alternative to traditional financial systems.

Hur man köper och investerar FortuneHunters

Är du redo att komma igång med FortuneHunters? Att köpa FORTUNE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper FortuneHunters. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din FortuneHunters (FORTUNE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

Steg 4

Välj dina tokens

Steg 5

Slutför ditt köp

Hur man köper FortuneHunters (FORTUNE) Guide

Vad kan du göra med FortuneHunters

Genom att äga FortuneHunters kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential.

Vad är FortuneHunters (FORTUNE)

Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.

FortuneHunters Resurs

För en mer djupgående förståelse av FortuneHunters kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell FortuneHunters webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om FortuneHunters

Hur mycket kommer 1 FortuneHunters att vara värd år 2030?
Om FortuneHunters skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FortuneHunters-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:19 (UTC+8)

FortuneHunters (FORTUNE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.000004359
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2924

$0.2320

$0.0023352

$0.000012691

$0.000000001879

$0.00003148

