Fellaz Pris idag

Livepriset för Fellaz (FLZ) idag är $ 0.26678, med en förändring på 1.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLZ till USD är$ 0.26678 per FLZ.

Fellaz rankas för närvarande nr.277 enligt marknadsvärde på $ 125.89M, med ett cirkulerande utbud på 471.87M FLZ. Under de senaste 24 timmarna handlades FLZ mellan $ 0.26128 (lägsta) och $ 0.26791 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7.031902618598005, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08700985391066055.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLZ med +0.81% under den senaste timmen och +1.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 49.31K.

Fellaz (FLZ) Marknadsinformation

Rank No.277 Marknadsvärde $ 125.89M$ 125.89M $ 125.89M Volym (24H) $ 49.31K$ 49.31K $ 49.31K Marknadsvärde efter full utspädning $ 533.56M$ 533.56M $ 533.56M Cirkulationsutbud 471.87M 471.87M 471.87M Maxutbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Totalt utbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Cirkulationshastighet 23.59% Offentlig blockkedja ETH

