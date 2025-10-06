BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Fellaz idag är 0.26678 USD.FLZ börsvärdet är 125,886,796.4932 USD. Följ prisuppdateringar för FLZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Fellaz idag är 0.26678 USD.FLZ börsvärdet är 125,886,796.4932 USD. Följ prisuppdateringar för FLZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FLZ

FLZ prisinformation

Vad är FLZ

FLZ whitepaper

FLZ officiell webbplats

FLZ tokenomics

FLZ Prisförutsägelse

FLZ historik

FLZ Köpguide

FLZ-till-fiat valutaomvandlare

FLZ spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Fellaz Logotyp

Fellaz-kurs(FLZ)

1 FLZ-till-USD pris i realtid:

$0.26678
$0.26678$0.26678
+1.39%1D
USD
Fellaz (FLZ) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:05 (UTC+8)

Fellaz Pris idag

Livepriset för Fellaz (FLZ) idag är $ 0.26678, med en förändring på 1.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLZ till USD är$ 0.26678 per FLZ.

Fellaz rankas för närvarande nr.277 enligt marknadsvärde på $ 125.89M, med ett cirkulerande utbud på 471.87M FLZ. Under de senaste 24 timmarna handlades FLZ mellan $ 0.26128 (lägsta) och $ 0.26791 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7.031902618598005, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08700985391066055.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLZ med +0.81% under den senaste timmen och +1.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 49.31K.

Fellaz (FLZ) Marknadsinformation

No.277

$ 125.89M
$ 125.89M$ 125.89M

$ 49.31K
$ 49.31K$ 49.31K

$ 533.56M
$ 533.56M$ 533.56M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Fellaz är $ 125.89M, med en 24h-handelsvolym på $ 49.31K. Det cirkulerande utbudet av FLZ är 471.87M, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 533.56M.

Fellaz Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.26128
$ 0.26128$ 0.26128
lägsta under 24-timmar
$ 0.26791
$ 0.26791$ 0.26791
högsta under 24-timmar

$ 0.26128
$ 0.26128$ 0.26128

$ 0.26791
$ 0.26791$ 0.26791

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

+0.81%

+1.39%

+1.27%

+1.27%

Fellaz (FLZ) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Fellaz idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0036574+1.39%
30 dagar$ -0.03736-12.29%
60 dagar$ +0.0775+40.94%
90 dagar$ -0.76922-74.25%
Fellaz Prisförändring idag

Idag registrerade FLZ en förändring med $ +0.0036574 (+1.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Fellaz 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03736 (-12.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Fellaz 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FLZ med $ +0.0775(+40.94%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Fellaz 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.76922 (-74.25%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fellaz (FLZ)?

Kolla in sidan Fellaz Prishistorik nu.

AI-analys för Fellaz

AI-drivna insikter som analyserar Fellaz senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Fellazs priser?

Several key factors influence Fellaz (FLZ) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FLZ value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user adoption drive demand.

Supply Dynamics: Token circulation, staking mechanisms, and burn events affect scarcity.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price through increased visibility.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates create volatility.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Community Engagement: Active community support and social media presence impact market perception.

Varför vill folk veta Fellazs pris idag?

People want to know Fellaz (FLZ) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes
3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points for trades
4. Risk management - Assessing potential losses or gains
5. FOMO/speculation - Fear of missing profitable opportunities drives price checking

Prisförutsägelse för Fellaz

Fellaz (FLZ) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLZ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fellaz (FLZ) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Fellaz potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Fellaz kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FLZ prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Fellaz Price Prediction.

Om Fellaz

FLZ is a digital asset that operates on various blockchain platforms. It serves as a utility token within its ecosystem, providing users with access to a range of services and benefits. FLZ is designed to facilitate transactions within its network, enabling users to participate in activities such as staking, yield farming, and governance voting. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized approach, with the aim of promoting fairness and transparency within its ecosystem. FLZ's role in the crypto space is primarily centered around enhancing the user experience and providing a more streamlined approach to digital asset management.

Hur man köper och investerar Fellaz

Är du redo att komma igång med Fellaz? Att köpa FLZ går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fellaz. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fellaz (FLZ) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 471.87M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fellaz krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Fellaz (FLZ) Guide

Vad kan du göra med Fellaz

Genom att äga Fellaz kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Fellaz (FLZ) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz Resurs

För en mer djupgående förståelse av Fellaz kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Fellaz webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Fellaz

Hur mycket kommer 1 Fellaz att vara värd år 2030?
Om Fellaz skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fellaz-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:05 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Fellaz

FLZ USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på FLZ med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av FLZ med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Fellaz (FLZ) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Fellaz-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
FLZ/USDT
$0.26678
$0.26678$0.26678
+1.56%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2924
$0.2924$0.2924

+46.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2310
$0.2310$0.2310

+362.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023352
$0.0023352$0.0023352

+233.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012691
$0.000012691$0.000012691

+153.82%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001879
$0.000000001879$0.000000001879

+69.12%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003148
$0.00003148$0.00003148

+59.79%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för FLZ-till-USD

Belopp

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26678 USD