Livepriset för Fellaz idag är 0.26678 USD.FLZ börsvärdet är 125,886,796.4932 USD. Följ prisuppdateringar för FLZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Fellaz (FLZ) idag är $ 0.26678, med en förändring på 1.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLZ till USD är$ 0.26678 per FLZ.
Fellaz rankas för närvarande nr.277 enligt marknadsvärde på $ 125.89M, med ett cirkulerande utbud på 471.87M FLZ. Under de senaste 24 timmarna handlades FLZ mellan $ 0.26128 (lägsta) och $ 0.26791 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7.031902618598005, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.08700985391066055.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FLZ med +0.81% under den senaste timmen och +1.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 49.31K.
Fellaz (FLZ) Marknadsinformation
No.277
$ 125.89M
$ 49.31K
$ 533.56M
471.87M
2,000,000,000
2,000,000,000
23.59%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Fellaz är $ 125.89M, med en 24h-handelsvolym på $ 49.31K. Det cirkulerande utbudet av FLZ är 471.87M, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 533.56M.
Fellaz Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.26128
lägsta under 24-timmar
$ 0.26791
högsta under 24-timmar
$ 0.26128
$ 0.26791
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
+0.81%
+1.39%
+1.27%
+1.27%
Fellaz (FLZ) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Fellaz idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0036574
+1.39%
30 dagar
$ -0.03736
-12.29%
60 dagar
$ +0.0775
+40.94%
90 dagar
$ -0.76922
-74.25%
Fellaz Prisförändring idag
Idag registrerade FLZ en förändring med $ +0.0036574 (+1.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Fellaz 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03736 (-12.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Fellaz 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FLZ med $ +0.0775(+40.94%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Fellaz 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.76922 (-74.25%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Fellaz (FLZ)?
AI-drivna insikter som analyserar Fellaz senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Fellazs priser?
Several key factors influence Fellaz (FLZ) token prices:
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price through increased visibility.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates create volatility.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.
Community Engagement: Active community support and social media presence impact market perception.
Varför vill folk veta Fellazs pris idag?
People want to know Fellaz (FLZ) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points for trades 4. Risk management - Assessing potential losses or gains 5. FOMO/speculation - Fear of missing profitable opportunities drives price checking
Prisförutsägelse för Fellaz
Fellaz (FLZ) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FLZ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Fellaz (FLZ) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Fellaz potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Fellaz kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FLZ prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Fellaz Price Prediction.
Om Fellaz
FLZ is a digital asset that operates on various blockchain platforms. It serves as a utility token within its ecosystem, providing users with access to a range of services and benefits. FLZ is designed to facilitate transactions within its network, enabling users to participate in activities such as staking, yield farming, and governance voting. The asset's issuance and supply model is based on a decentralized approach, with the aim of promoting fairness and transparency within its ecosystem. FLZ's role in the crypto space is primarily centered around enhancing the user experience and providing a more streamlined approach to digital asset management.
Hur man köper och investerar Fellaz
Är du redo att komma igång med Fellaz? Att köpa FLZ går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Fellaz. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Fellaz (FLZ) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 471.87M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Fellaz krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Fellaz
Genom att äga Fellaz kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Fellaz (FLZ) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Fellaz skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Fellaz-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Fellaz idag?
Priset för Fellaz är idag $ 0.26678. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Fellaz fortfarande en bra investering?
Fellaz förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FLZ, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Fellaz?
Fellaz till ett värde av $ 49.31K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Fellaz?
Livepriset för FLZ uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Fellaz i den valuta du föredrar, besök FLZ Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Fellaz?
Priset på FLZ påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,308.84
+0.58%
ETH
3,401.82
+0.74%
SOL
157.8
+0.71%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
605
+18.01%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FLZ på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FLZ/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Fellazs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Fellaz-priset att stiga i år?
Fellaz priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Fellaz (FLZ) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:42:05 (UTC+8)
Fellaz (FLZ) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
