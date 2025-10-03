Utforska viktiga tokenomics och prisdata för OmniFlix Network(FLIX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många FLIX-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet FLIX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i OmniFlix Network (FLIX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

