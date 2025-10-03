Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FishWar(FISHW), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många FISHW-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet FISHW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i FishWar (FISHW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper FISHW Är du intresserad av att lägga till FishWar(FISHW) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa FISHW, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper FISHW på MEXC nu!

FishWar (FISHW) Prishistorik Att analysera prishistoriken för FISHW hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för FISHW nu!