Livepriset för FINANCE idag är 0.000313 USD.FINANCE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FINANCE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:58 (UTC+8)

FINANCE Pris idag

Livepriset för FINANCE (FINANCE) idag är $ 0.000313, med en förändring på 6.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FINANCE till USD är$ 0.000313 per FINANCE.

FINANCE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FINANCE. Under de senaste 24 timmarna handlades FINANCE mellan $ 0.0003126 (lägsta) och $ 0.0003575 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FINANCE med -2.92% under den senaste timmen och -32.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.93K.

FINANCE (FINANCE) Marknadsinformation

--
----

$ 54.93K
$ 54.93K$ 54.93K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Det aktuella börsvärdet för FINANCE är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.93K. Det cirkulerande utbudet av FINANCE är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

FINANCE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0003126
$ 0.0003126$ 0.0003126
lägsta under 24-timmar
$ 0.0003575
$ 0.0003575$ 0.0003575
högsta under 24-timmar

$ 0.0003126
$ 0.0003126$ 0.0003126

$ 0.0003575
$ 0.0003575$ 0.0003575

--
----

--
----

-2.92%

-6.32%

-32.01%

-32.01%

FINANCE (FINANCE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för FINANCE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000021096-6.32%
30 dagar$ -0.001463-82.38%
60 dagar$ -0.000487-60.88%
90 dagar$ -0.000487-60.88%
FINANCE Prisförändring idag

Idag registrerade FINANCE en förändring med $ -0.000021096 (-6.32%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

FINANCE 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001463 (-82.38%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

FINANCE 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FINANCE med $ -0.000487(-60.88%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

FINANCE 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000487 (-60.88%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för FINANCE (FINANCE)?

Kolla in sidan FINANCE Prishistorik nu.

AI-analys för FINANCE

AI-drivna insikter som analyserar FINANCE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar FINANCEs priser?

Several key factors influence FINANCE token prices:

Supply and Demand: Token circulation, burning mechanisms, and market demand directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform growth, and user adoption drive long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Regulatory Environment: Government policies and legal frameworks significantly impact investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and technological improvements influence market perception.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price fluctuations due to concentrated ownership.

Varför vill folk veta FINANCEs pris idag?

People want to know FINANCE token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving DeFi market.

Prisförutsägelse för FINANCE

FINANCE (FINANCE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FINANCE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FINANCE (FINANCE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på FINANCE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som FINANCE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FINANCE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FINANCE Price Prediction.

Om FINANCE

FINANCE (FINANCE) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the DeFi ecosystem to facilitate a range of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming. FINANCE utilizes an Automated Market Maker (AMM) model, which allows for direct peer-to-peer transactions without the need for intermediaries. The token's supply and issuance model is determined by smart contracts, which are designed to regulate the creation and distribution of tokens based on predefined rules and conditions. As part of the broader DeFi movement, FINANCE aims to democratize access to financial services and create a more inclusive and efficient financial system.

Hur man köper och investerar FINANCE

Är du redo att komma igång med FINANCE? Att köpa FINANCE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper FINANCE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din FINANCE (FINANCE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och FINANCE krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper FINANCE (FINANCE) Guide

Vad kan du göra med FINANCE

Genom att äga FINANCE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa FINANCE (FINANCE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

FINANCE Resurs

För en mer djupgående förståelse av FINANCE kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om FINANCE

Hur mycket kommer 1 FINANCE att vara värd år 2030?
Om FINANCE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FINANCE-priser och förväntad avkastning.
FINANCE (FINANCE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om FINANCE

FINANCE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på FINANCE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av FINANCE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla FINANCE (FINANCE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se FINANCE-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
FINANCE/USDT
$0.0003127
$0.0003127$0.0003127
-6.23%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för FINANCE-till-USD

Belopp

FINANCE
FINANCE
USD
USD

1 FINANCE = 0.000313 USD