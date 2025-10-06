FINANCE Pris idag

Livepriset för FINANCE (FINANCE) idag är $ 0.000313, med en förändring på 6.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FINANCE till USD är$ 0.000313 per FINANCE.

FINANCE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FINANCE. Under de senaste 24 timmarna handlades FINANCE mellan $ 0.0003126 (lägsta) och $ 0.0003575 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FINANCE med -2.92% under den senaste timmen och -32.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.93K.

FINANCE (FINANCE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.93K$ 54.93K $ 54.93K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för FINANCE är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.93K. Det cirkulerande utbudet av FINANCE är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.