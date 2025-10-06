Livepriset för FactualAI idag är 0.00013 USD.FCTAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FCTAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för FactualAI idag är 0.00013 USD.FCTAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FCTAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för FactualAI (FCTAI) idag är $ 0.00013, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FCTAI till USD är$ 0.00013 per FCTAI.
FactualAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FCTAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FCTAI mellan $ 0.00013 (lägsta) och $ 0.00014 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FCTAI med 0.00% under den senaste timmen och -7.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 5.06.
FactualAI (FCTAI) Marknadsinformation
BSC
Det aktuella börsvärdet för FactualAI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 5.06. Det cirkulerande utbudet av FCTAI är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.30M.
FactualAI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
FactualAI (FCTAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för FactualAI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -0.00005
-27.78%
60 dagar
$ -0.00097
-88.19%
90 dagar
$ -0.01237
-98.96%
FactualAI Prisförändring idag
Idag registrerade FCTAI en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
FactualAI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00005 (-27.78%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
FactualAI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FCTAI med $ -0.00097(-88.19%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
FactualAI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.01237 (-98.96%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vilka faktorer påverkar FactualAIs priser?
FactualAI (FCTAI) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance 3. Supply and demand dynamics, including token circulation and trading volume 4. Development progress and technological advancements of the FactualAI platform 5. Partnerships and adoption by businesses or institutions 6. Regulatory news affecting AI or cryptocurrency sectors 7. Competition from other AI-focused blockchain projects 8. General economic conditions and risk appetite for speculative assets
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrencies.
Varför vill folk veta FactualAIs pris idag?
People want to know FactualAI (FCTAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses, compare with other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.
Prisförutsägelse för FactualAI
FactualAI (FCTAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FCTAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FactualAI (FCTAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på FactualAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som FactualAI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FCTAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FactualAI Price Prediction.
Om FactualAI
FCTAI is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate various financial transactions and services on the blockchain, providing a decentralized platform for users to interact with financial applications without the need for traditional intermediaries. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FCTAI's primary use cases include lending, borrowing, and yield farming, among other DeFi applications. It aims to democratize access to financial services and foster financial inclusion by leveraging the power of blockchain technology.
FCTAI is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate various financial transactions and services on the blockchain, providing a decentralized platform for users to interact with financial applications without the need for traditional intermediaries. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. FCTAI's primary use cases include lending, borrowing, and yield farming, among other DeFi applications. It aims to democratize access to financial services and foster financial inclusion by leveraging the power of blockchain technology.
Hur man köper och investerar FactualAI
Är du redo att komma igång med FactualAI? Att köpa FCTAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper FactualAI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din FactualAI (FCTAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och FactualAI krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med FactualAI
Genom att äga FactualAI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa FactualAI (FCTAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.
FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.
FactualAI Resurs
För en mer djupgående förståelse av FactualAI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 FactualAI att vara värd år 2030?
Om FactualAI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FactualAI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar FactualAI idag?
Priset för FactualAI är idag $ 0.00013. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är FactualAI fortfarande en bra investering?
FactualAI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FCTAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för FactualAI?
FactualAI till ett värde av $ 5.06 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på FactualAI?
Livepriset för FCTAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för FactualAI i den valuta du föredrar, besök FCTAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för FactualAI?
Priset på FCTAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,264.1
+0.54%
ETH
3,401.7
+0.74%
SOL
157.76
+0.68%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
605.92
+18.19%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FCTAI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FCTAI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om FactualAIs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer FactualAI-priset att stiga i år?
FactualAI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för FactualAI (FCTAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:49 (UTC+8)
