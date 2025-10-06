FARMAI Pris idag

Livepriset för FARMAI (FARMAI) idag är $ 0.00435, med en förändring på 30.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FARMAI till USD är$ 0.00435 per FARMAI.

FARMAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FARMAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FARMAI mellan $ 0.002527 (lägsta) och $ 0.005752 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FARMAI med -24.29% under den senaste timmen och -15.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.25K.

FARMAI (FARMAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Marknadsvärde efter full utspädning $ 513.30K$ 513.30K $ 513.30K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 118,000,000 118,000,000 118,000,000 Offentlig blockkedja BSC

