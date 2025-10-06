Livepriset för FARMAI idag är 0.00435 USD.FARMAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FARMAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för FARMAI idag är 0.00435 USD.FARMAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FARMAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för FARMAI (FARMAI) idag är $ 0.00435, med en förändring på 30.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FARMAI till USD är$ 0.00435 per FARMAI.
FARMAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FARMAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FARMAI mellan $ 0.002527 (lägsta) och $ 0.005752 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FARMAI med -24.29% under den senaste timmen och -15.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.25K.
FARMAI (FARMAI) Marknadsinformation
BSC
Det aktuella börsvärdet för FARMAI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 12.25K. Det cirkulerande utbudet av FARMAI är --, med ett totalt utbud på 118000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 513.30K.
FARMAI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
-24.29%
+30.39%
-15.23%
-15.23%
FARMAI (FARMAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för FARMAI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00101385
+30.39%
30 dagar
$ +0.001132
+35.17%
60 dagar
$ +0.003015
+225.84%
90 dagar
$ -0.00159
-26.77%
FARMAI Prisförändring idag
Idag registrerade FARMAI en förändring med $ +0.00101385 (+30.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
FARMAI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.001132 (+35.17%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
FARMAI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FARMAI med $ +0.003015(+225.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
FARMAI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00159 (-26.77%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för FARMAI (FARMAI)?
AI-drivna insikter som analyserar FARMAI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar FARMAIs priser?
FARMAI token prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements drive investor interest.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects or platforms.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes impact market perception.
Competition: Performance relative to similar AI and farming-focused blockchain projects.
Varför vill folk veta FARMAIs pris idag?
People want to know FARMAI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on market movements in this emerging AI-focused cryptocurrency project.
Prisförutsägelse för FARMAI
FARMAI (FARMAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FARMAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FARMAI (FARMAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på FARMAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som FARMAI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FARMAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på FARMAI Price Prediction.
Om FARMAI
FarmaTrust (FARMAI) is a blockchain-based global tracking system primarily designed to ensure the authenticity, safety, and efficiency of pharmaceutical products. It leverages blockchain technology, artificial intelligence, and data analysis to eliminate counterfeit drugs and create a secure and transparent pharmaceutical supply chain. The FARMAI token is used within the FarmaTrust ecosystem to facilitate transactions, incentivize participants, and provide access to various services. The project aims to improve public health and patient safety by preventing the distribution of fake medicines, optimizing the supply chain, and enabling the traceability of pharmaceutical products.
FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.
FARMAI Resurs
För en mer djupgående förståelse av FARMAI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om FARMAI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FARMAI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar FARMAI idag?
Priset för FARMAI är idag $ 0.00435. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är FARMAI fortfarande en bra investering?
FARMAI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FARMAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för FARMAI?
FARMAI till ett värde av $ 12.25K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på FARMAI?
Livepriset för FARMAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för FARMAI i den valuta du föredrar, besök FARMAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för FARMAI?
Priset på FARMAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,410.51
+0.68%
ETH
3,409.36
+0.96%
SOL
158.12
+0.91%
UCN
1,496.82
-0.01%
ZEC
607.6
+18.52%
Kommer FARMAI-priset att stiga i år?
FARMAI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för FARMAI (FARMAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:36 (UTC+8)
