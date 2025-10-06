BörsDEX+
Livepriset för FARMAI idag är 0.00435 USD.FARMAI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FARMAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

FARMAI-kurs(FARMAI)

1 FARMAI-till-USD pris i realtid:

FARMAI (FARMAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:36 (UTC+8)

FARMAI Pris idag

Livepriset för FARMAI (FARMAI) idag är $ 0.00435, med en förändring på 30.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FARMAI till USD är$ 0.00435 per FARMAI.

FARMAI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FARMAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FARMAI mellan $ 0.002527 (lägsta) och $ 0.005752 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FARMAI med -24.29% under den senaste timmen och -15.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.25K.

FARMAI (FARMAI) Marknadsinformation

$ 12.25K
$ 12.25K$ 12.25K

$ 513.30K
$ 513.30K$ 513.30K

118,000,000
118,000,000 118,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för FARMAI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 12.25K. Det cirkulerande utbudet av FARMAI är --, med ett totalt utbud på 118000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 513.30K.

FARMAI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
-24.29%

+30.39%

-15.23%

-15.23%

FARMAI (FARMAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för FARMAI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00101385+30.39%
30 dagar$ +0.001132+35.17%
60 dagar$ +0.003015+225.84%
90 dagar$ -0.00159-26.77%
FARMAI Prisförändring idag

Idag registrerade FARMAI en förändring med $ +0.00101385 (+30.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

FARMAI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.001132 (+35.17%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

FARMAI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FARMAI med $ +0.003015(+225.84%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

FARMAI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00159 (-26.77%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för FARMAI (FARMAI)?

Kolla in sidan FARMAI Prishistorik nu.

AI-analys för FARMAI

AI-drivna insikter som analyserar FARMAI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar FARMAIs priser?

FARMAI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FARMAI's value.

Utility & Adoption: The token's use cases within the FARMAI ecosystem and real-world adoption rates.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements drive investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects or platforms.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes impact market perception.

Competition: Performance relative to similar AI and farming-focused blockchain projects.

Varför vill folk veta FARMAIs pris idag?

People want to know FARMAI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market volatility, and identifying potential profit opportunities. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on market movements in this emerging AI-focused cryptocurrency project.

Prisförutsägelse för FARMAI

FARMAI (FARMAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FARMAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
FARMAI (FARMAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på FARMAI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om FARMAI

FarmaTrust (FARMAI) is a blockchain-based global tracking system primarily designed to ensure the authenticity, safety, and efficiency of pharmaceutical products. It leverages blockchain technology, artificial intelligence, and data analysis to eliminate counterfeit drugs and create a secure and transparent pharmaceutical supply chain. The FARMAI token is used within the FarmaTrust ecosystem to facilitate transactions, incentivize participants, and provide access to various services. The project aims to improve public health and patient safety by preventing the distribution of fake medicines, optimizing the supply chain, and enabling the traceability of pharmaceutical products.

Vad är FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

FARMAI Resurs

För en mer djupgående förståelse av FARMAI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell FARMAI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om FARMAI

Hur mycket kommer 1 FARMAI att vara värd år 2030?
Om FARMAI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella FARMAI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:36 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

