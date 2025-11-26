$FACY är token för AI Seers faktakontrollplattform Facticity, som används för community-belöningar. Plattformen har cirka 3 000 aktiva användare varje vecka, inklusive forsknings- och myndighetsorganisationer. Dess bot @ArAIstotle fokuserar på faktakontroll inom Web3-området. Från och med den 9 september kommer 16,7 % av tokens att låsas upp och distribueras baserat på poäng, som kan tjänas in genom att inneha $FACY, interagera med boten eller tillhandahålla korrekt information.