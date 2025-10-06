BörsDEX+
Livepriset för ArAIstotlebyVirtuals idag är 0.04429 USD.FACY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FACY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.04429
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:29 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals Pris idag

Livepriset för ArAIstotlebyVirtuals (FACY) idag är $ 0.04429, med en förändring på 11.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FACY till USD är$ 0.04429 per FACY.

ArAIstotlebyVirtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FACY. Under de senaste 24 timmarna handlades FACY mellan $ 0.03942 (lägsta) och $ 0.058 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FACY med +1.32% under den senaste timmen och -36.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.45K.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Marknadsinformation

--
----

$ 57.45K
$ 57.45K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Det aktuella börsvärdet för ArAIstotlebyVirtuals är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.45K. Det cirkulerande utbudet av FACY är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

ArAIstotlebyVirtuals Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03942
$ 0.03942
lägsta under 24-timmar
$ 0.058
$ 0.058
högsta under 24-timmar

$ 0.03942
$ 0.03942

$ 0.058
$ 0.058

--
----

--
----

+1.32%

+11.84%

-36.21%

-36.21%

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för ArAIstotlebyVirtuals idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0046888+11.84%
30 dagar$ -0.01157-20.72%
60 dagar$ +0.03429+342.90%
90 dagar$ +0.03429+342.90%
ArAIstotlebyVirtuals Prisförändring idag

Idag registrerade FACY en förändring med $ +0.0046888 (+11.84%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

ArAIstotlebyVirtuals 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01157 (-20.72%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

ArAIstotlebyVirtuals 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FACY med $ +0.03429(+342.90%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

ArAIstotlebyVirtuals 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03429 (+342.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?

Kolla in sidan ArAIstotlebyVirtuals Prishistorik nu.

AI-analys för ArAIstotlebyVirtuals

AI-drivna insikter som analyserar ArAIstotlebyVirtuals senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar ArAIstotlebyVirtualss priser?

Several key factors influence FACY token prices:

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.

Project Development: Updates to the AI platform, new features, partnerships, and technological improvements affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence FACY's value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user growth drive fundamental value.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes can create volatility.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact perception.

Competition: Performance relative to other AI-crypto projects affects positioning.

Varför vill folk veta ArAIstotlebyVirtualss pris idag?

People want to know FACY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Prisförutsägelse för ArAIstotlebyVirtuals

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FACY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ArAIstotlebyVirtuals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som ArAIstotlebyVirtuals kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FACY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ArAIstotlebyVirtuals Price Prediction.

Om ArAIstotlebyVirtuals

FACY is a digital asset that operates on a decentralized network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. FACY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability benefits. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. FACY is typically used within its native ecosystem for various transactions and services, including but not limited to, online purchases, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Its decentralized nature and focus on security and privacy make it a viable alternative to traditional financial systems.

Vad är ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY är token för AI Seers faktakontrollplattform Facticity, som används för community-belöningar. Plattformen har cirka 3 000 aktiva användare varje vecka, inklusive forsknings- och myndighetsorganisationer. Dess bot @ArAIstotle fokuserar på faktakontroll inom Web3-området. Från och med den 9 september kommer 16,7 % av tokens att låsas upp och distribueras baserat på poäng, som kan tjänas in genom att inneha $FACY, interagera med boten eller tillhandahålla korrekt information.

ArAIstotlebyVirtuals Resurs

För en mer djupgående förståelse av ArAIstotlebyVirtuals kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om ArAIstotlebyVirtuals

Hur mycket kommer 1 ArAIstotlebyVirtuals att vara värd år 2030?
Om ArAIstotlebyVirtuals skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ArAIstotlebyVirtuals-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:29 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om ArAIstotlebyVirtuals

Friskrivning

