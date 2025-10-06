Livepriset för ArAIstotlebyVirtuals idag är 0.04429 USD.FACY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FACY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ArAIstotlebyVirtuals idag är 0.04429 USD.FACY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för FACY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för ArAIstotlebyVirtuals (FACY) idag är $ 0.04429, med en förändring på 11.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FACY till USD är$ 0.04429 per FACY.
ArAIstotlebyVirtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FACY. Under de senaste 24 timmarna handlades FACY mellan $ 0.03942 (lägsta) och $ 0.058 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FACY med +1.32% under den senaste timmen och -36.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.45K.
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Marknadsinformation
$ 57.45K
$ 0.00
BASE
Det aktuella börsvärdet för ArAIstotlebyVirtuals är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.45K. Det cirkulerande utbudet av FACY är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
ArAIstotlebyVirtuals Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
+1.32%
+11.84%
-36.21%
-36.21%
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för ArAIstotlebyVirtuals idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0046888
+11.84%
30 dagar
$ -0.01157
-20.72%
60 dagar
$ +0.03429
+342.90%
90 dagar
$ +0.03429
+342.90%
ArAIstotlebyVirtuals Prisförändring idag
Idag registrerade FACY en förändring med $ +0.0046888 (+11.84%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
ArAIstotlebyVirtuals 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.01157 (-20.72%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
ArAIstotlebyVirtuals 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades FACY med $ +0.03429(+342.90%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
ArAIstotlebyVirtuals 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.03429 (+342.90%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?
AI-drivna insikter som analyserar ArAIstotlebyVirtuals senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar ArAIstotlebyVirtualss priser?
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user growth drive fundamental value.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes can create volatility.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact perception.
Competition: Performance relative to other AI-crypto projects affects positioning.
Varför vill folk veta ArAIstotlebyVirtualss pris idag?
People want to know FACY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.
Prisförutsägelse för ArAIstotlebyVirtuals
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FACY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på ArAIstotlebyVirtuals potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som ArAIstotlebyVirtuals kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FACY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ArAIstotlebyVirtuals Price Prediction.
Om ArAIstotlebyVirtuals
FACY is a digital asset that operates on a decentralized network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. FACY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability benefits. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. FACY is typically used within its native ecosystem for various transactions and services, including but not limited to, online purchases, remittances, and decentralized finance (DeFi) applications. Its decentralized nature and focus on security and privacy make it a viable alternative to traditional financial systems.
Hur man köper och investerar ArAIstotlebyVirtuals
Är du redo att komma igång med ArAIstotlebyVirtuals? Att köpa FACY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ArAIstotlebyVirtuals. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ArAIstotlebyVirtuals (FACY) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ArAIstotlebyVirtuals krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med ArAIstotlebyVirtuals
Genom att äga ArAIstotlebyVirtuals kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa ArAIstotlebyVirtuals (FACY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
$FACY är token för AI Seers faktakontrollplattform Facticity, som används för community-belöningar. Plattformen har cirka 3 000 aktiva användare varje vecka, inklusive forsknings- och myndighetsorganisationer. Dess bot @ArAIstotle fokuserar på faktakontroll inom Web3-området. Från och med den 9 september kommer 16,7 % av tokens att låsas upp och distribueras baserat på poäng, som kan tjänas in genom att inneha $FACY, interagera med boten eller tillhandahålla korrekt information.
ArAIstotlebyVirtuals Resurs
För en mer djupgående förståelse av ArAIstotlebyVirtuals kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om ArAIstotlebyVirtuals
Hur mycket kommer 1 ArAIstotlebyVirtuals att vara värd år 2030?
Om ArAIstotlebyVirtuals skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ArAIstotlebyVirtuals-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar ArAIstotlebyVirtuals idag?
Priset för ArAIstotlebyVirtuals är idag $ 0.04429. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är ArAIstotlebyVirtuals fortfarande en bra investering?
ArAIstotlebyVirtuals förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i FACY, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för ArAIstotlebyVirtuals?
ArAIstotlebyVirtuals till ett värde av $ 57.45K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på ArAIstotlebyVirtuals?
Livepriset för FACY uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för ArAIstotlebyVirtuals i den valuta du föredrar, besök FACY Pris för mer information.
Vad påverkar priset för ArAIstotlebyVirtuals?
Priset på FACY påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för FACY på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret FACY/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om ArAIstotlebyVirtualss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer ArAIstotlebyVirtuals-priset att stiga i år?
ArAIstotlebyVirtuals priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för ArAIstotlebyVirtuals (FACY) för en mer djupgående analys.
