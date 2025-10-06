ArAIstotlebyVirtuals Pris idag

Livepriset för ArAIstotlebyVirtuals (FACY) idag är $ 0.04429, med en förändring på 11.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FACY till USD är$ 0.04429 per FACY.

ArAIstotlebyVirtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FACY. Under de senaste 24 timmarna handlades FACY mellan $ 0.03942 (lägsta) och $ 0.058 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FACY med +1.32% under den senaste timmen och -36.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.45K.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 57.45K$ 57.45K $ 57.45K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för ArAIstotlebyVirtuals är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.45K. Det cirkulerande utbudet av FACY är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.