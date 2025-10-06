BörsDEX+
Livepriset för Exotic Markets idag är 0.5501 USD.EXO börsvärdet är -- USD.

Exotic Markets-kurs(EXO)

1 EXO-till-USD pris i realtid:

$0.5501
$0.5501
-0.23%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:22 (UTC+8)

Exotic Markets Pris idag

Livepriset för Exotic Markets (EXO) idag är $ 0.5501, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EXO till USD är$ 0.5501 per EXO.

Exotic Markets rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- EXO. Under de senaste 24 timmarna handlades EXO mellan $ 0.5072 (lägsta) och $ 0.6083 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EXO med +2.93% under den senaste timmen och -27.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.95K.

Exotic Markets (EXO) Marknadsinformation

--
----

$ 57.95K
$ 57.95K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Det aktuella börsvärdet för Exotic Markets är --, med en 24h-handelsvolym på $ 57.95K. Det cirkulerande utbudet av EXO är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Exotic Markets Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.5072
$ 0.5072
lägsta under 24-timmar
$ 0.6083
$ 0.6083
högsta under 24-timmar

$ 0.5072
$ 0.5072

$ 0.6083
$ 0.6083

--
--

--
--

+2.93%

-0.22%

-27.42%

-27.42%

Exotic Markets (EXO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Exotic Markets idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.001268-0.22%
30 dagar$ -1.7469-76.06%
60 dagar$ -4.4499-89.00%
90 dagar$ -4.4499-89.00%
Exotic Markets Prisförändring idag

Idag registrerade EXO en förändring med $ -0.001268 (-0.22%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Exotic Markets 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -1.7469 (-76.06%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Exotic Markets 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EXO med $ -4.4499(-89.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Exotic Markets 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -4.4499 (-89.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Exotic Markets (EXO)?

Kolla in sidan Exotic Markets Prishistorik nu.

AI-analys för Exotic Markets

AI-drivna insikter som analyserar Exotic Markets senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Exotic Marketss priser?

EXO token prices are influenced by several key factors:

Supply & Demand: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Varför vill folk veta Exotic Marketss pris idag?

People want to know Exotic Markets (EXO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps traders identify profit opportunities, assess investment performance, and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Exotic Markets

Exotic Markets (EXO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EXO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Exotic Markets (EXO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Exotic Markets potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Exotic Markets kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EXO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Exotic Markets Price Prediction.

Om Exotic Markets

EXO (Exosis) is a multi-purpose blockchain platform designed to provide a variety of services while maintaining a decentralized approach. The platform aims to address the issues of centralization in the cryptocurrency space by offering five services within one platform: a decentralized exchange, a decentralized e-commerce site, an over-the-counter platform, a multiplatform e-wallet, and a coin that is built to withstand inflation. Exosis operates on a proof-of-work consensus mechanism, with its native EXO coin serving as the fuel for transactions and services within the ecosystem. The platform's design allows users to leverage the benefits of different blockchain services while maintaining the principles of decentralization and privacy.

Hur man köper och investerar Exotic Markets

Är du redo att komma igång med Exotic Markets? Att köpa EXO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Exotic Markets. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Exotic Markets (EXO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Exotic Markets krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Exotic Markets (EXO) Guide

Vad kan du göra med Exotic Markets

Genom att äga Exotic Markets kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Exotic Markets (EXO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets Resurs

För en mer djupgående förståelse av Exotic Markets kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Exotic Markets

Hur mycket kommer 1 Exotic Markets att vara värd år 2030?
Om Exotic Markets skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Exotic Markets-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:19:22 (UTC+8)

$0.5501
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2984

$0.000022714

$0.1250

$0.0018870

$0.00003291

$0.000000001909

Friskrivning

