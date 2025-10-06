Exotic Markets Pris idag

Livepriset för Exotic Markets (EXO) idag är $ 0.5501, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EXO till USD är$ 0.5501 per EXO.

Exotic Markets rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- EXO. Under de senaste 24 timmarna handlades EXO mellan $ 0.5072 (lägsta) och $ 0.6083 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EXO med +2.93% under den senaste timmen och -27.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.95K.

Exotic Markets (EXO) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

