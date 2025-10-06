Etherex Pris idag

Livepriset för Etherex (ETHEREX) idag är $ 0.1022, med en förändring på 4.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ETHEREX till USD är$ 0.1022 per ETHEREX.

Etherex rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ETHEREX. Under de senaste 24 timmarna handlades ETHEREX mellan $ 0.0983 (lägsta) och $ 0.1092 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ETHEREX med 0.00% under den senaste timmen och -31.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.95K.

Etherex (ETHEREX) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 52.95K$ 52.95K $ 52.95K Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.77M$ 35.77M $ 35.77M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Offentlig blockkedja LINEA

Det aktuella börsvärdet för Etherex är --, med en 24h-handelsvolym på $ 52.95K. Det cirkulerande utbudet av ETHEREX är --, med ett totalt utbud på 350000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.77M.