Livepriset för Etherex idag är 0.1022 USD.ETHEREX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ETHEREX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Etherex-kurs(ETHEREX)

1 ETHEREX-till-USD pris i realtid:

$0.1022
-4.21%1D
Etherex (ETHEREX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:34 (UTC+8)

Etherex Pris idag

Livepriset för Etherex (ETHEREX) idag är $ 0.1022, med en förändring på 4.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ETHEREX till USD är$ 0.1022 per ETHEREX.

Etherex rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ETHEREX. Under de senaste 24 timmarna handlades ETHEREX mellan $ 0.0983 (lägsta) och $ 0.1092 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ETHEREX med 0.00% under den senaste timmen och -31.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.95K.

Etherex (ETHEREX) Marknadsinformation

$ 52.95K
$ 35.77M
350,000,000
LINEA

Det aktuella börsvärdet för Etherex är --, med en 24h-handelsvolym på $ 52.95K. Det cirkulerande utbudet av ETHEREX är --, med ett totalt utbud på 350000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.77M.

Etherex Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0983
$ 0.0983$ 0.0983
lägsta under 24-timmar
$ 0.1092
$ 0.1092$ 0.1092
högsta under 24-timmar

$ 0.0983
$ 0.0983$ 0.0983

$ 0.1092
$ 0.1092$ 0.1092

--
----

--
----

0.00%

-4.21%

-31.60%

-31.60%

Etherex (ETHEREX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Etherex idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.004492-4.21%
30 dagar$ -0.2555-71.43%
60 dagar$ -0.4435-81.28%
90 dagar$ -0.3072-75.04%
Etherex Prisförändring idag

Idag registrerade ETHEREX en förändring med $ -0.004492 (-4.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Etherex 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.2555 (-71.43%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Etherex 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ETHEREX med $ -0.4435(-81.28%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Etherex 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.3072 (-75.04%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Etherex (ETHEREX)?

Kolla in sidan Etherex Prishistorik nu.

AI-analys för Etherex

AI-drivna insikter som analyserar Etherex senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Etherexs priser?

Several key factors influence Etherex (ETHEREX) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ETHEREX pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, smart contract improvements, and new features can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor behavior.

Bitcoin Performance: As the leading cryptocurrency, Bitcoin's price movements often correlate with altcoin prices including ETHEREX.

Exchange Listings: New exchange partnerships and trading pair additions can increase accessibility and demand.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market perception.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.

Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative platforms influences relative positioning.

Liquidity: Available trading pairs and market depth affect price stability and volatility patterns.

Varför vill folk veta Etherexs pris idag?

People want to know Etherex price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.

Prisförutsägelse för Etherex

Etherex (ETHEREX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ETHEREX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Etherex (ETHEREX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Etherex potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Etherex kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ETHEREX prisförutsägelser för åren 2025-2026

Om Etherex

ETHEREX is a decentralized cryptocurrency that operates on a unique blockchain platform. The primary role of ETHEREX is to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It employs a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain. Furthermore, ETHEREX also supports the development and execution of smart contracts, providing a versatile platform for a wide range of decentralized applications. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time. The ETHEREX ecosystem is designed to be open and inclusive, fostering innovation and growth in the decentralized finance (DeFi) sector.

Hur man köper och investerar Etherex

Är du redo att komma igång med Etherex? Att köpa ETHEREX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Etherex. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Etherex (ETHEREX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Etherex krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Etherex (ETHEREX) Guide

Vad kan du göra med Etherex

Genom att äga Etherex kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Etherex (ETHEREX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex Resurs

För en mer djupgående förståelse av Etherex kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Etherex

Hur mycket kommer 1 Etherex att vara värd år 2030?
Om Etherex skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Etherex-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:34 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

