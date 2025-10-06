Livepriset för Etherex idag är 0.1022 USD.ETHEREX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ETHEREX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Etherex idag är 0.1022 USD.ETHEREX börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ETHEREX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Etherex (ETHEREX) idag är $ 0.1022, med en förändring på 4.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ETHEREX till USD är$ 0.1022 per ETHEREX.
Etherex rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ETHEREX. Under de senaste 24 timmarna handlades ETHEREX mellan $ 0.0983 (lägsta) och $ 0.1092 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ETHEREX med 0.00% under den senaste timmen och -31.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.95K.
Etherex (ETHEREX) Marknadsinformation
$ 52.95K
$ 52.95K
$ 35.77M
$ 35.77M
350,000,000
350,000,000
LINEA
Det aktuella börsvärdet för Etherex är --, med en 24h-handelsvolym på $ 52.95K. Det cirkulerande utbudet av ETHEREX är --, med ett totalt utbud på 350000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.77M.
Etherex Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
$ 0.1092
$ 0.1092
högsta under 24-timmar
0.00%
-4.21%
-31.60%
-31.60%
Etherex (ETHEREX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Etherex idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.004492
-4.21%
30 dagar
$ -0.2555
-71.43%
60 dagar
$ -0.4435
-81.28%
90 dagar
$ -0.3072
-75.04%
Etherex Prisförändring idag
Idag registrerade ETHEREX en förändring med $ -0.004492 (-4.21%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Etherex 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.2555 (-71.43%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Etherex 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ETHEREX med $ -0.4435(-81.28%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Etherex 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.3072 (-75.04%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Etherex (ETHEREX)?
AI-drivna insikter som analyserar Etherex senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Etherexs priser?
Several key factors influence Etherex (ETHEREX) prices:
Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.
Technology Updates: Platform developments, smart contract improvements, and new features can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor behavior.
Bitcoin Performance: As the leading cryptocurrency, Bitcoin's price movements often correlate with altcoin prices including ETHEREX.
Exchange Listings: New exchange partnerships and trading pair additions can increase accessibility and demand.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth impact market perception.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and traditional market performance affect crypto investments.
Competition: Performance of similar DeFi projects and alternative platforms influences relative positioning.
Liquidity: Available trading pairs and market depth affect price stability and volatility patterns.
Varför vill folk veta Etherexs pris idag?
People want to know Etherex price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and risk management. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.
Prisförutsägelse för Etherex
Etherex (ETHEREX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ETHEREX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Etherex (ETHEREX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Etherex potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Etherex kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ETHEREX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Etherex Price Prediction.
Om Etherex
ETHEREX is a decentralized cryptocurrency that operates on a unique blockchain platform. The primary role of ETHEREX is to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. It employs a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS) to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain. Furthermore, ETHEREX also supports the development and execution of smart contracts, providing a versatile platform for a wide range of decentralized applications. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time. The ETHEREX ecosystem is designed to be open and inclusive, fostering innovation and growth in the decentralized finance (DeFi) sector.
Hur man köper och investerar Etherex
Är du redo att komma igång med Etherex? Att köpa ETHEREX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Etherex. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Etherex (ETHEREX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Etherex krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Etherex
Genom att äga Etherex kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Etherex (ETHEREX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.
Etherex Resurs
För en mer djupgående förståelse av Etherex kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Etherex att vara värd år 2030?
Om Etherex skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Etherex-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Etherex idag?
Priset för Etherex är idag $ 0.1022. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Etherex fortfarande en bra investering?
Etherex förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ETHEREX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Etherex?
Etherex till ett värde av $ 52.95K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Etherex?
Livepriset för ETHEREX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Etherex i den valuta du föredrar, besök ETHEREX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Etherex?
Priset på ETHEREX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,264.11
+0.54%
ETH
3,401.95
+0.74%
SOL
157.82
+0.72%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
609.02
+18.80%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ETHEREX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ETHEREX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Etherexs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Etherex-priset att stiga i år?
Etherex priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Etherex (ETHEREX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:34 (UTC+8)
