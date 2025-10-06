BörsDEX+
Livepriset för Etarn idag är 0.01387 USD.ETAN börsvärdet är 806,431.68985 USD. Följ prisuppdateringar för ETAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Etarn Logotyp

Etarn-kurs(ETAN)

1 ETAN-till-USD pris i realtid:

$0.0139
$0.0139
+0.79%1D
USD
Etarn (ETAN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:28 (UTC+8)

Etarn Pris idag

Livepriset för Etarn (ETAN) idag är $ 0.01387, med en förändring på 0.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ETAN till USD är$ 0.01387 per ETAN.

Etarn rankas för närvarande nr.1589 enligt marknadsvärde på $ 806.43K, med ett cirkulerande utbud på 58.14M ETAN. Under de senaste 24 timmarna handlades ETAN mellan $ 0.01291 (lägsta) och $ 0.01431 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09926169822293524, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.06178386169721456.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ETAN med -0.36% under den senaste timmen och +12.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 153.84K.

Etarn (ETAN) Marknadsinformation

No.1589

$ 806.43K
$ 806.43K

$ 153.84K
$ 153.84K

$ 13.87M
$ 13.87M

58.14M
58.14M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

5.81%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Etarn är $ 806.43K, med en 24h-handelsvolym på $ 153.84K. Det cirkulerande utbudet av ETAN är 58.14M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.87M.

Etarn Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01291
$ 0.01291
lägsta under 24-timmar
$ 0.01431
$ 0.01431
högsta under 24-timmar

$ 0.01291
$ 0.01291

$ 0.01431
$ 0.01431

$ 0.09926169822293524
$ 0.09926169822293524

$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456

-0.36%

+0.79%

+12.03%

+12.03%

Etarn (ETAN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Etarn idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0001089+0.79%
30 dagar$ -0.05771-80.63%
60 dagar$ -0.03613-72.26%
90 dagar$ -0.03613-72.26%
Etarn Prisförändring idag

Idag registrerade ETAN en förändring med $ +0.0001089 (+0.79%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Etarn 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.05771 (-80.63%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Etarn 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ETAN med $ -0.03613(-72.26%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Etarn 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.03613 (-72.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Etarn (ETAN)?

Kolla in sidan Etarn Prishistorik nu.

AI-analys för Etarn

AI-drivna insikter som analyserar Etarn senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Etarns priser?

Several key factors influence Etarn (ETAN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ETAN pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and roadmap progress can drive price movements.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ETAN often follows Bitcoin's price trends.

Exchange Listings: New exchange additions typically increase liquidity and accessibility.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and ecosystem growth impact market perception.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption rates affect long-term value.

Varför vill folk veta Etarns pris idag?

People want to know Etarn (ETAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Etarn

Etarn (ETAN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ETAN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Etarn (ETAN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Etarn potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Etarn kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ETAN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Etarn Price Prediction.

Om Etarn

ETAN is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. ETAN employs a consensus mechanism that ensures transactions are validated in a secure and efficient manner. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the token. Typical uses of ETAN include secure online transactions, data protection, and as a medium of exchange within its ecosystem. The asset's underlying technology also allows for the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy their own projects.

Hur man köper och investerar Etarn

Är du redo att komma igång med Etarn? Att köpa ETAN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Etarn. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Etarn (ETAN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 58.14M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Etarn krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Etarn (ETAN) Guide

Vad kan du göra med Etarn

Genom att äga Etarn kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Etarn (ETAN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn Resurs

För en mer djupgående förståelse av Etarn kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Etarn webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Etarn

Hur mycket kommer 1 Etarn att vara värd år 2030?
Om Etarn skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Etarn-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:41:28 (UTC+8)

Etarn (ETAN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Etarn

ETAN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på ETAN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av ETAN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Etarn (ETAN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Etarn-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
ETAN/USDT
$0.0139
$0.0139
+0.79%
0.00% (USDT)

Friskrivning

