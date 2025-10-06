Etarn Pris idag

Livepriset för Etarn (ETAN) idag är $ 0.01387, med en förändring på 0.79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ETAN till USD är$ 0.01387 per ETAN.

Etarn rankas för närvarande nr.1589 enligt marknadsvärde på $ 806.43K, med ett cirkulerande utbud på 58.14M ETAN. Under de senaste 24 timmarna handlades ETAN mellan $ 0.01291 (lägsta) och $ 0.01431 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.09926169822293524, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.06178386169721456.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ETAN med -0.36% under den senaste timmen och +12.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 153.84K.

Etarn (ETAN) Marknadsinformation

Rank No.1589 Marknadsvärde $ 806.43K Volym (24H) $ 153.84K Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.87M Cirkulationsutbud 58.14M Maxutbud 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 5.81% Offentlig blockkedja BSC

