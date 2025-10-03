TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomics

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om TEH EPIK DUCK(EPIK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:07:08 (UTC+8)
USD

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TEH EPIK DUCK(EPIK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 846.67M
$ 846.67M$ 846.67M
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M
Högsta någonsin:
$ 0.043943
$ 0.043943$ 0.043943
Lägsta någonsin:
$ 0.001254185296328304
$ 0.001254185296328304$ 0.001254185296328304
Aktuellt pris:
$ 0.003695
$ 0.003695$ 0.003695

TEH EPIK DUCK (EPIK) Information

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

Officiell webbplats:
https://epikduckcoin.com/
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw

TEH EPIK DUCK (EPIK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i TEH EPIK DUCK (EPIK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet EPIK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många EPIK-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår EPIK:s tokenomics, utforska EPIK-tokens pris i realtid!

Hur man köper EPIK

Är du intresserad av att lägga till TEH EPIK DUCK(EPIK) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa EPIK, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för EPIK hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för EPIK

Vill du veta vart EPIK kan vara på väg? På EPIK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn