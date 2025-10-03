Utforska viktiga tokenomics och prisdata för EON Marketplace(EON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många EON-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet EON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i EON Marketplace (EON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper EON Är du intresserad av att lägga till EON Marketplace(EON) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa EON, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper EON på MEXC nu!

EON Marketplace (EON) Prishistorik Att analysera prishistoriken för EON hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för EON nu!