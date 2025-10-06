ELA Pris idag

Livepriset för ELA (ELA) idag är $ 1.3, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELA till USD är$ 1.3 per ELA.

ELA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ELA. Under de senaste 24 timmarna handlades ELA mellan $ 1.282 (lägsta) och $ 1.358 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ELA med +0.23% under den senaste timmen och -8.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 7.03K.

ELA (ELA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Marknadsvärde efter full utspädning $ 36.69M$ 36.69M $ 36.69M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 28,220,000 28,220,000 28,220,000 Offentlig blockkedja ELASTOS

Det aktuella börsvärdet för ELA är --, med en 24h-handelsvolym på $ 7.03K. Det cirkulerande utbudet av ELA är --, med ett totalt utbud på 28220000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 36.69M.