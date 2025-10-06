Livepriset för ELA idag är 1.3 USD.ELA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ELA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för ELA idag är 1.3 USD.ELA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ELA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för ELA (ELA) idag är $ 1.3, med en förändring på 1.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ELA till USD är$ 1.3 per ELA.
ELA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ELA. Under de senaste 24 timmarna handlades ELA mellan $ 1.282 (lägsta) och $ 1.358 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ELA med +0.23% under den senaste timmen och -8.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 7.03K.
ELA (ELA) Marknadsinformation
$ 7.03K
$ 36.69M
28,220,000
ELASTOS
Det aktuella börsvärdet för ELA är --, med en 24h-handelsvolym på $ 7.03K. Det cirkulerande utbudet av ELA är --, med ett totalt utbud på 28220000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 36.69M.
ELA Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.282
lägsta under 24-timmar
$ 1.358
högsta under 24-timmar
+0.23%
+1.08%
-8.52%
-8.52%
ELA (ELA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för ELA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.01389
+1.08%
30 dagar
$ -0.442
-25.38%
60 dagar
$ +0.3
+30.00%
90 dagar
$ +0.3
+30.00%
ELA Prisförändring idag
Idag registrerade ELA en förändring med $ +0.01389 (+1.08%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
ELA 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.442 (-25.38%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
ELA 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ELA med $ +0.3(+30.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
ELA 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.3 (+30.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för ELA (ELA)?
AI-drivna insikter som analyserar ELA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar ELAs priser?
ELA (Elastos) prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Progress on Elastos' decentralized internet infrastructure and smart contract capabilities affects investor confidence.
Partnerships: Collaborations with enterprises and blockchain projects can drive adoption and price growth.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends significantly impact ELA pricing, especially Bitcoin's performance.
Supply Dynamics: ELA has a fixed supply cap, making scarcity a price factor as demand increases.
Regulatory Environment: Government policies on blockchain and cryptocurrencies affect trading volumes and institutional adoption.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Exchange Listings: New exchange listings increase liquidity and accessibility, potentially boosting prices.
Community Activity: Developer engagement and ecosystem growth demonstrate project vitality.
Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates impact risk appetite for cryptocurrencies.
These factors interact dynamically, creating ELA's price volatility and long-term value proposition.
Varför vill folk veta ELAs pris idag?
People want to know ELA price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold ELA tokens effectively.
2. Portfolio tracking - Crypto holders monitor their ELA holdings' value to assess overall portfolio performance.
3. Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry or exit points for trading.
4. Risk management - Current pricing helps investors make informed decisions about position sizing and stop-loss orders.
5. DeFi activities - Users engaging in decentralized finance need accurate prices for lending, borrowing, or yield farming with ELA.
6. Tax reporting - Accurate daily prices are essential for calculating capital gains and losses for tax purposes.
Real-time ELA pricing provides the critical information needed for these financial activities in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för ELA
ELA (ELA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ELA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ELA (ELA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på ELA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som ELA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ELA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ELA Price Prediction.
Om ELA
Elastos (ELA) is a blockchain-based platform designed to create a new internet powered by blockchain technology. The main goal of Elastos is to establish a digital ecosystem where digital assets and applications are secure, identifiable, and tradable. The platform uses a hybrid consensus mechanism combining Delegated Proof-of-Stake (DPoS) and Auxiliary Proof-of-Work (AuxPoW) to ensure security and efficiency. Elastos also introduces a unique sidechain solution where each application built on Elastos runs on its own sidechain to avoid bloating the main chain. Furthermore, the ELA token is used within the ecosystem for a variety of purposes, such as transaction fees and digital asset exchange.
Hur man köper och investerar ELA
Är du redo att komma igång med ELA? Att köpa ELA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper ELA. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din ELA (ELA) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och ELA krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med ELA
Genom att äga ELA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa ELA (ELA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om ELA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ELA-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar ELA idag?
Priset för ELA är idag $ 1.3. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är ELA fortfarande en bra investering?
ELA förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i ELA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för ELA?
ELA till ett värde av $ 7.03K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på ELA?
Livepriset för ELA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för ELA i den valuta du föredrar, besök ELA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för ELA?
Priset på ELA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,264.12
+0.54%
ETH
3,401.71
+0.74%
SOL
157.83
+0.73%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
609.21
+18.83%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för ELA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret ELA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om ELAs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer ELA-priset att stiga i år?
ELA priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för ELA (ELA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:59 (UTC+8)
ELA (ELA) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
