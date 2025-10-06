BörsDEX+
Livepriset för Egg Smash idag är 0.00000073 USD.EGSM börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för EGSM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Egg Smash-kurs(EGSM)

1 EGSM-till-USD pris i realtid:

$0.00000073
-9.87%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:18:11 (UTC+8)

Egg Smash Pris idag

Livepriset för Egg Smash (EGSM) idag är $ 0.00000073, med en förändring på 9.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EGSM till USD är$ 0.00000073 per EGSM.

Egg Smash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- EGSM. Under de senaste 24 timmarna handlades EGSM mellan $ 0.00000072 (lägsta) och $ 0.00000097 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EGSM med 0.00% under den senaste timmen och +5.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.80K.

Egg Smash (EGSM) Marknadsinformation

$ 3.80K
$ 7.30K
10,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Egg Smash är --, med en 24h-handelsvolym på $ 3.80K. Det cirkulerande utbudet av EGSM är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.30K.

Egg Smash Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

0.00%

-9.87%

+5.79%

+5.79%

Egg Smash (EGSM) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Egg Smash idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000000799-9.87%
30 dagar$ -0.00000156-68.13%
60 dagar$ -0.00000211-74.30%
90 dagar$ -0.00099927-99.93%
Egg Smash Prisförändring idag

Idag registrerade EGSM en förändring med $ -0.0000000799 (-9.87%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Egg Smash 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000156 (-68.13%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Egg Smash 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EGSM med $ -0.00000211(-74.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Egg Smash 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00099927 (-99.93%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Egg Smash (EGSM)?

Kolla in sidan Egg Smash Prishistorik nu.

AI-analys för Egg Smash

AI-drivna insikter som analyserar Egg Smash senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Egg Smashs priser?

Several key factors influence Egg Smash (EGSM) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact EGSM valuations.

Game Adoption: Player base growth and in-game activity drive demand for EGSM tokens.

Utility & Features: Token use cases within the game ecosystem affect its perceived value.

Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply influence price dynamics.

Trading Volume: Liquidity levels on exchanges impact price stability and volatility.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token demand.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment.

Competition: Performance of similar gaming tokens influences relative positioning.

Varför vill folk veta Egg Smashs pris idag?

People want to know Egg Smash (EGSM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Egg Smash

Egg Smash (EGSM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EGSM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Egg Smash (EGSM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Egg Smash potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om Egg Smash

EGSM is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, it is designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a means of exchange between users. The token's primary role is to enable seamless transactions, fostering a more efficient and decentralized network. Its issuance and supply model follow the standard protocols of the Ethereum blockchain, ensuring transparency and security. The EGSM token is typically used within its native platform, contributing to the overall functionality and utility of the system. It is part of the broader trend towards decentralized finance and the use of blockchain technology to create more efficient and inclusive financial systems.

Hur man köper och investerar Egg Smash

Är du redo att komma igång med Egg Smash? Att köpa EGSM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Egg Smash. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Egg Smash (EGSM) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Egg Smash krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Egg Smash (EGSM) Guide

Vad kan du göra med Egg Smash

Genom att äga Egg Smash kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Egg Smash (EGSM) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash Resurs

För en mer djupgående förståelse av Egg Smash kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Egg Smash webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Egg Smash

Hur mycket kommer 1 Egg Smash att vara värd år 2030?
Om Egg Smash skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Egg Smash-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:18:11 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Fler kryptovalutor att utforska

