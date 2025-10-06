Egg Smash Pris idag

Livepriset för Egg Smash (EGSM) idag är $ 0.00000073, med en förändring på 9.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EGSM till USD är$ 0.00000073 per EGSM.

Egg Smash rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- EGSM. Under de senaste 24 timmarna handlades EGSM mellan $ 0.00000072 (lägsta) och $ 0.00000097 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EGSM med 0.00% under den senaste timmen och +5.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 3.80K.

Egg Smash (EGSM) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 3.80K$ 3.80K $ 3.80K Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.30K$ 7.30K $ 7.30K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

