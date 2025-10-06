EtherFloki Pris idag

Livepriset för EtherFloki (EFLOKI) idag är $ 0.0000003417, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EFLOKI till USD är$ 0.0000003417 per EFLOKI.

EtherFloki rankas för närvarande nr.4561 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 EFLOKI. Under de senaste 24 timmarna handlades EFLOKI mellan $ 0.0000003408 (lägsta) och $ 0.0000003423 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000016875718926705, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000340837427958.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EFLOKI med +0.05% under den senaste timmen och -17.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.20K.

EtherFloki (EFLOKI) Marknadsinformation

Rank No.4561 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 52.20K$ 52.20K $ 52.20K Marknadsvärde efter full utspädning $ 341.70K$ 341.70K $ 341.70K Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Totalt utbud 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja ETH

