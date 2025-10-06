Livepriset för EtherFloki idag är 0.0000003417 USD.EFLOKI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för EFLOKI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för EtherFloki idag är 0.0000003417 USD.EFLOKI börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för EFLOKI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för EtherFloki (EFLOKI) idag är $ 0.0000003417, med en förändring på 0.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EFLOKI till USD är$ 0.0000003417 per EFLOKI.
EtherFloki rankas för närvarande nr.4561 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 EFLOKI. Under de senaste 24 timmarna handlades EFLOKI mellan $ 0.0000003408 (lägsta) och $ 0.0000003423 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000016875718926705, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000340837427958.
I kortsiktigt resultat, rörde sig EFLOKI med +0.05% under den senaste timmen och -17.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 52.20K.
EtherFloki (EFLOKI) Marknadsinformation
No.4561
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 52.20K
$ 52.20K$ 52.20K
$ 341.70K
$ 341.70K$ 341.70K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000
0.00%
ETH
Det aktuella börsvärdet för EtherFloki är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 52.20K. Det cirkulerande utbudet av EFLOKI är 0.00, med ett totalt utbud på 500000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 341.70K.
EtherFloki Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000003408
$ 0.0000003408$ 0.0000003408
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000003423
$ 0.0000003423$ 0.0000003423
högsta under 24-timmar
$ 0.0000003408
$ 0.0000003408$ 0.0000003408
$ 0.0000003423
$ 0.0000003423$ 0.0000003423
$ 0.000016875718926705
$ 0.000016875718926705$ 0.000016875718926705
$ 0.000000340837427958
$ 0.000000340837427958$ 0.000000340837427958
+0.05%
+0.14%
-17.65%
-17.65%
EtherFloki (EFLOKI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för EtherFloki idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000000000478
+0.14%
30 dagar
$ -0.0000002166
-38.80%
60 dagar
$ -0.0000018283
-84.26%
90 dagar
$ -0.0000056583
-94.31%
EtherFloki Prisförändring idag
Idag registrerade EFLOKI en förändring med $ +0.000000000478 (+0.14%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
EtherFloki 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000002166 (-38.80%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
EtherFloki 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades EFLOKI med $ -0.0000018283(-84.26%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
EtherFloki 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0000056583 (-94.31%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för EtherFloki (EFLOKI)?
AI-drivna insikter som analyserar EtherFloki senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar EtherFlokis priser?
EtherFloki (EFLOKI) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor speculation drive significant price volatility. Social media hype, celebrity endorsements, and community engagement heavily impact meme coin valuations.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volumes typically reduce volatility while low liquidity can cause dramatic price swings.
Broader cryptocurrency market trends influence EFLOKI, as altcoins often follow Bitcoin and Ethereum movements.
Project developments, partnerships, and utility announcements can create positive price momentum.
Whale activity and large holder movements significantly impact prices due to relatively smaller market caps.
Regulatory news and exchange listings also affect accessibility and demand for the token.
Varför vill folk veta EtherFlokis pris idag?
People want to know EtherFloki (EFLOKI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors time their trades effectively and manage risk in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för EtherFloki
EtherFloki (EFLOKI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för EFLOKI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
EtherFloki (EFLOKI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på EtherFloki potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som EtherFloki kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för EFLOKI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på EtherFloki Price Prediction.
Om EtherFloki
EFLOKI is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is a decentralized finance (DeFi) token that is part of the broader ecosystem of tokens inspired by the Shiba Inu-themed cryptocurrency, Dogecoin. The primary purpose of EFLOKI is to offer a democratized, community-driven digital asset that allows for peer-to-peer transactions. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is a more energy-efficient alternative to the traditional proof-of-work model. The token's supply is predetermined and deflationary, with a portion of each transaction being burned to reduce the overall supply over time. This token is typically used within its own ecosystem for transactions, staking, and participating in community decisions.
Hur man köper och investerar EtherFloki
Är du redo att komma igång med EtherFloki? Att köpa EFLOKI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper EtherFloki. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din EtherFloki (EFLOKI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och EtherFloki krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med EtherFloki
Genom att äga EtherFloki kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa EtherFloki (EFLOKI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!
EtherFloki Resurs
För en mer djupgående förståelse av EtherFloki kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 EtherFloki att vara värd år 2030?
Om EtherFloki skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella EtherFloki-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar EtherFloki idag?
Priset för EtherFloki är idag $ 0.0000003417. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är EtherFloki fortfarande en bra investering?
EtherFloki förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i EFLOKI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för EtherFloki?
EtherFloki till ett värde av $ 52.20K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på EtherFloki?
Livepriset för EFLOKI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för EtherFloki i den valuta du föredrar, besök EFLOKI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för EtherFloki?
Priset på EFLOKI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för EFLOKI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret EFLOKI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om EtherFlokis kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer EtherFloki-priset att stiga i år?
EtherFloki priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för EtherFloki (EFLOKI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:18:04 (UTC+8)
