Dypius (DYP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Dypius(DYP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 11:04:51 (UTC+8)
Dypius (DYP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Dypius(DYP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 949.95K
Totalt utbud:
$ 229.93M
Cirkulerande utbud
$ 184.10M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.19M
Högsta någonsin:
$ 0.5498
Lägsta någonsin:
$ 0.00409764855130774
Aktuellt pris:
$ 0.00516
Dypius (DYP) Information

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

Officiell webbplats:
https://dypius.com/
Whitepaper:
https://dyp.finance/about
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3

Dypius (DYP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Dypius (DYP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet DYP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många DYP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår DYP:s tokenomics, utforska DYP-tokens pris i realtid!

Hur man köper DYP

Är du intresserad av att lägga till Dypius(DYP) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa DYP, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Dypius (DYP) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för DYP hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för DYP

Vill du veta vart DYP kan vara på väg? På DYP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

