Upptäck viktiga insikter om DSLA(DSLA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:06:53 (UTC+8)
DSLA (DSLA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DSLA(DSLA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 975.51K
Totalt utbud:
$ 5.71B
Cirkulerande utbud
$ 5.49B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.04M
Högsta någonsin:
$ 0.02499
Lägsta någonsin:
$ 0.00000863520097865
Aktuellt pris:
$ 0.00017763
DSLA (DSLA) Information

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

Officiell webbplats:
https://dsla.network
Whitepaper:
https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe

DSLA (DSLA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i DSLA (DSLA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet DSLA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många DSLA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår DSLA:s tokenomics, utforska DSLA-tokens pris i realtid!

