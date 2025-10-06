DOWGE Pris idag

Livepriset för DOWGE (DJI6930) idag är $ 0.008942, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DJI6930 till USD är$ 0.008942 per DJI6930.

DOWGE rankas för närvarande nr.1180 enligt marknadsvärde på $ 8.94M, med ett cirkulerande utbud på 999.98M DJI6930. Under de senaste 24 timmarna handlades DJI6930 mellan $ 0.0085 (lägsta) och $ 0.009352 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08693921033884658, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000062434482660359.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DJI6930 med +0.21% under den senaste timmen och -16.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.98K.

DOWGE (DJI6930) Marknadsinformation

Rank No.1180 Marknadsvärde $ 8.94M$ 8.94M $ 8.94M Volym (24H) $ 57.98K$ 57.98K $ 57.98K Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.94M$ 8.94M $ 8.94M Cirkulationsutbud 999.98M 999.98M 999.98M Maxutbud 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Totalt utbud 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja SOL

