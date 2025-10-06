BörsDEX+
Livepriset för DOWGE idag är 0.008942 USD.DJI6930 börsvärdet är 8,941,808.86475 USD. Följ prisuppdateringar för DJI6930 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DOWGE Logotyp

DOWGE-kurs(DJI6930)

1 DJI6930-till-USD pris i realtid:

$0.008942
+0.12%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:15:56 (UTC+8)

DOWGE Pris idag

Livepriset för DOWGE (DJI6930) idag är $ 0.008942, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DJI6930 till USD är$ 0.008942 per DJI6930.

DOWGE rankas för närvarande nr.1180 enligt marknadsvärde på $ 8.94M, med ett cirkulerande utbud på 999.98M DJI6930. Under de senaste 24 timmarna handlades DJI6930 mellan $ 0.0085 (lägsta) och $ 0.009352 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.08693921033884658, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000062434482660359.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DJI6930 med +0.21% under den senaste timmen och -16.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 57.98K.

DOWGE (DJI6930) Marknadsinformation

No.1180

$ 8.94M
$ 57.98K
$ 8.94M
999.98M
999,978,625
999,978,625
100.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för DOWGE är $ 8.94M, med en 24h-handelsvolym på $ 57.98K. Det cirkulerande utbudet av DJI6930 är 999.98M, med ett totalt utbud på 999978625. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.94M.

DOWGE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0085
lägsta under 24-timmar
$ 0.009352
högsta under 24-timmar

$ 0.0085
$ 0.009352
$ 0.08693921033884658
$ 0.000062434482660359
+0.21%

+0.12%

-16.19%

-16.19%

DOWGE (DJI6930) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DOWGE idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00001072+0.12%
30 dagar$ -0.013076-59.39%
60 dagar$ -0.001028-10.32%
90 dagar$ -0.019098-68.11%
DOWGE Prisförändring idag

Idag registrerade DJI6930 en förändring med $ +0.00001072 (+0.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DOWGE 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.013076 (-59.39%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DOWGE 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DJI6930 med $ -0.001028(-10.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DOWGE 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.019098 (-68.11%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DOWGE (DJI6930)?

Kolla in sidan DOWGE Prishistorik nu.

AI-analys för DOWGE

AI-drivna insikter som analyserar DOWGE senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DOWGEs priser?

DOWGE price factors include market sentiment, social media hype, whale movements, Bitcoin correlation, trading volume, exchange listings, celebrity endorsements, meme trends, regulatory news, and overall crypto market conditions. Supply tokenomics, community activity, and speculative trading also significantly impact price volatility.

Varför vill folk veta DOWGEs pris idag?

People want to know DOWGE (DJI6930) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing market entry or exit points, portfolio management and tracking investment performance, assessing profit/loss on current holdings, and staying updated on market volatility to capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för DOWGE

DOWGE (DJI6930) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DJI6930 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DOWGE (DJI6930) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DOWGE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som DOWGE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DJI6930 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DOWGE Price Prediction.

Om DOWGE

DJI6930 is a crypto asset that operates within the broader digital currency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and serve as a medium of exchange in a decentralized manner, similar to many other cryptocurrencies. DJI6930 employs a consensus mechanism and chain design to validate transactions and maintain the integrity of the network, although specific details about these features are not widely known. The asset's issuance model is also not broadly recognized. DJI6930's typical use cases include enabling peer-to-peer transactions, providing an alternative to traditional financial systems, and potentially serving as a store of value. Its role within the larger cryptocurrency ecosystem is continually evolving as the technology and market conditions change.

Hur man köper och investerar DOWGE

Är du redo att komma igång med DOWGE? Att köpa DJI6930 går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DOWGE. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DOWGE (DJI6930) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 999.98M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DOWGE krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DOWGE (DJI6930) Guide

Vad kan du göra med DOWGE

Genom att äga DOWGE kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DOWGE (DJI6930) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE Resurs

För en mer djupgående förståelse av DOWGE kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell DOWGE webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om DOWGE

Hur mycket kommer 1 DOWGE att vara värd år 2030?
Om DOWGE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DOWGE-priser och förväntad avkastning.
DOWGE (DJI6930) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om DOWGE

DJI6930 USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DJI6930 med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DJI6930 med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla DOWGE (DJI6930) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se DOWGE-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DJI6930/USDT
$0.008942
$0.008942
+0.08%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2989

$0.000022960

$0.1923

$0.0018201

$0.00003334

$0.000000001880

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

