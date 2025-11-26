Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Delusional Coin(DELULU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

DELULU" kommer från "delusional", vilket betyder en hängiven, drömlik övertygelse. Den uppmanar innehavare att omfamna hype, fantasy och FOMO, och frodas på socialt surr och viral kultur. Dess mantra: "Ingen tro, inga vinster—våga drömma, våga betala", vilket återspeglar meme-driven övertygelse.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många DELULU-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet DELULU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Delusional Coin (DELULU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Delusional Coin (DELULU) Prishistorik Att analysera prishistoriken för DELULU hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för DELULU nu!