Delusional Coin Pris idag

Livepriset för Delusional Coin (DELULU) idag är $ 0.00012742, med en förändring på 5.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DELULU till USD är$ 0.00012742 per DELULU.

Delusional Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DELULU. Under de senaste 24 timmarna handlades DELULU mellan $ 0.00011947 (lägsta) och $ 0.0001317 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DELULU med +1.44% under den senaste timmen och -0.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.34K.

Delusional Coin (DELULU) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Delusional Coin är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.34K. Det cirkulerande utbudet av DELULU är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.