Blue Chip Blitz
Livepriset för Delusional Coin idag är 0.00012742 USD.DELULU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DELULU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DELULU

DELULU prisinformation

Vad är DELULU

DELULU tokenomics

DELULU Prisförutsägelse

DELULU historik

DELULU Köpguide

DELULU-till-fiat valutaomvandlare

Delusional Coin Logotyp

Delusional Coin-kurs(DELULU)

1 DELULU-till-USD pris i realtid:

$0.00012742
$0.00012742
+5.71%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:38 (UTC+8)

Delusional Coin Pris idag

Livepriset för Delusional Coin (DELULU) idag är $ 0.00012742, med en förändring på 5.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DELULU till USD är$ 0.00012742 per DELULU.

Delusional Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DELULU. Under de senaste 24 timmarna handlades DELULU mellan $ 0.00011947 (lägsta) och $ 0.0001317 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DELULU med +1.44% under den senaste timmen och -0.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.34K.

Delusional Coin (DELULU) Marknadsinformation

--
----

$ 54.34K
$ 54.34K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Det aktuella börsvärdet för Delusional Coin är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.34K. Det cirkulerande utbudet av DELULU är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Delusional Coin Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00011947
$ 0.00011947
lägsta under 24-timmar
$ 0.0001317
$ 0.0001317
högsta under 24-timmar

$ 0.00011947
$ 0.00011947

$ 0.0001317
$ 0.0001317

--
----

--
----

+1.44%

+5.71%

-0.36%

-0.36%

Delusional Coin (DELULU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Delusional Coin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000068827+5.71%
30 dagar$ +0.00002055+19.22%
60 dagar$ -0.00000428-3.25%
90 dagar$ -0.00018378-59.06%
Delusional Coin Prisförändring idag

Idag registrerade DELULU en förändring med $ +0.0000068827 (+5.71%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Delusional Coin 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.00002055 (+19.22%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Delusional Coin 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DELULU med $ -0.00000428(-3.25%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Delusional Coin 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00018378 (-59.06%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Delusional Coin (DELULU)?

Kolla in sidan Delusional Coin Prishistorik nu.

AI-analys för Delusional Coin

AI-drivna insikter som analyserar Delusional Coin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Delusional Coins priser?

Several factors influence Delusional Coin (DELULU) prices:

Market sentiment and social media hype drive significant price volatility. Community engagement and meme culture adoption impact demand. Trading volume on exchanges affects liquidity and price stability. Overall cryptocurrency market trends influence DELULU alongside other altcoins.

Varför vill folk veta Delusional Coins pris idag?

People want to know Delusional Coin (DELULU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Delusional Coin

Delusional Coin (DELULU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DELULU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Delusional Coin (DELULU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Delusional Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Delusional Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DELULU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Delusional Coin Price Prediction.

Om Delusional Coin

DELULU is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts, aiming to provide a decentralized platform for the execution of programmable agreements without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of DELULU to validate transactions and earn rewards. DELULU's blockchain is also designed to support the development and deployment of decentralized applications (dApps), providing a versatile ecosystem for developers and users alike. The supply of DELULU is algorithmically managed, with new tokens issued as rewards for validating transactions and securing the network.

Hur man köper och investerar Delusional Coin

Är du redo att komma igång med Delusional Coin? Att köpa DELULU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Delusional Coin. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Delusional Coin (DELULU) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Delusional Coin krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Delusional Coin (DELULU) Guide

Vad kan du göra med Delusional Coin

Genom att äga Delusional Coin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Delusional Coin (DELULU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Delusional Coin (DELULU)

DELULU" kommer från "delusional", vilket betyder en hängiven, drömlik övertygelse. Den uppmanar innehavare att omfamna hype, fantasy och FOMO, och frodas på socialt surr och viral kultur. Dess mantra: "Ingen tro, inga vinster—våga drömma, våga betala", vilket återspeglar meme-driven övertygelse.

Delusional Coin Resurs

För en mer djupgående förståelse av Delusional Coin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Delusional Coin

Hur mycket kommer 1 Delusional Coin att vara värd år 2030?
Om Delusional Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Delusional Coin-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:38 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Delusional Coin

DELULU USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DELULU med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DELULU med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Delusional Coin (DELULU) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Delusional Coin-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DELULU/USDT
$0.00012742
$0.00012742
+5.73%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2925

$0.2140

$0.0023511

$0.000009919

$0.000000001879

$0.00003165

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

