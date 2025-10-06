Livepriset för DEGENFI idag är 0.00000000000374 USD.DEGENFI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DEGENFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DEGENFI idag är 0.00000000000374 USD.DEGENFI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DEGENFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för DEGENFI (DEGENFI) idag är $ 0.00000000000374, med en förändring på 44.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEGENFI till USD är$ 0.00000000000374 per DEGENFI.
DEGENFI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DEGENFI. Under de senaste 24 timmarna handlades DEGENFI mellan $ 0.00000000000367 (lägsta) och $ 0.00000000002861 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DEGENFI med -6.97% under den senaste timmen och -99.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 715.81K.
DEGENFI (DEGENFI) Marknadsinformation
--
----
$ 715.81K
$ 0.00
--
--
BSC
Det aktuella börsvärdet för DEGENFI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 715.81K. Det cirkulerande utbudet av DEGENFI är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
DEGENFI Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000000000367
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000000002861
högsta under 24-timmar
$ 0.00000000000367
$ 0.00000000002861
--
--
-6.97%
-44.59%
-99.46%
-99.46%
DEGENFI (DEGENFI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för DEGENFI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000000000030097
-44.59%
30 dagar
$ -0.00000003999626
-100.00%
60 dagar
$ -0.00000003999626
-100.00%
90 dagar
$ -0.00000003999626
-100.00%
DEGENFI Prisförändring idag
Idag registrerade DEGENFI en förändring med $ -0.0000000000030097 (-44.59%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
DEGENFI 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000003999626 (-100.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
DEGENFI 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DEGENFI med $ -0.00000003999626(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
DEGENFI 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00000003999626 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DEGENFI (DEGENFI)?
AI-drivna insikter som analyserar DEGENFI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar DEGENFIs priser?
DEGENFI prices are influenced by several key factors:
Varför vill folk veta DEGENFIs pris idag?
People want to know DEGENFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for entry/exit points, profit/loss calculations, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for quick decisions, while investors monitor performance.
Prisförutsägelse för DEGENFI
DEGENFI (DEGENFI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DEGENFI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DEGENFI (DEGENFI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på DEGENFI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.
DEGENFI Resurs
För en mer djupgående förståelse av DEGENFI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 DEGENFI att vara värd år 2030?
Om DEGENFI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DEGENFI-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar DEGENFI idag?
Priset för DEGENFI är idag $ 0.00000000000374. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är DEGENFI fortfarande en bra investering?
DEGENFI förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DEGENFI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för DEGENFI?
DEGENFI till ett värde av $ 715.81K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på DEGENFI?
Livepriset för DEGENFI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för DEGENFI i den valuta du föredrar, besök DEGENFI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för DEGENFI?
Priset på DEGENFI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer DEGENFI-priset att stiga i år?
DEGENFI priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för DEGENFI (DEGENFI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:31 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.