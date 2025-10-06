DEGENFI Pris idag

Livepriset för DEGENFI (DEGENFI) idag är $ 0.00000000000374, med en förändring på 44.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEGENFI till USD är$ 0.00000000000374 per DEGENFI.

DEGENFI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DEGENFI. Under de senaste 24 timmarna handlades DEGENFI mellan $ 0.00000000000367 (lägsta) och $ 0.00000000002861 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEGENFI med -6.97% under den senaste timmen och -99.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 715.81K.

DEGENFI (DEGENFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 715.81K$ 715.81K $ 715.81K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för DEGENFI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 715.81K. Det cirkulerande utbudet av DEGENFI är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.