Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Livepriset för DEGENFI idag är 0.00000000000374 USD.DEGENFI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DEGENFI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DEGENFI

DEGENFI prisinformation

Vad är DEGENFI

DEGENFI whitepaper

DEGENFI officiell webbplats

DEGENFI tokenomics

DEGENFI Prisförutsägelse

DEGENFI historik

DEGENFI Köpguide

DEGENFI-till-fiat valutaomvandlare

DEGENFI spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

DEGENFI Logotyp

DEGENFI-kurs(DEGENFI)

1 DEGENFI-till-USD pris i realtid:

$0.00000000000374
-44.59%1D
USD
DEGENFI (DEGENFI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:31 (UTC+8)

DEGENFI Pris idag

Livepriset för DEGENFI (DEGENFI) idag är $ 0.00000000000374, med en förändring på 44.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEGENFI till USD är$ 0.00000000000374 per DEGENFI.

DEGENFI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DEGENFI. Under de senaste 24 timmarna handlades DEGENFI mellan $ 0.00000000000367 (lägsta) och $ 0.00000000002861 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEGENFI med -6.97% under den senaste timmen och -99.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 715.81K.

DEGENFI (DEGENFI) Marknadsinformation

--
$ 715.81K
$ 0.00
--
--
BSC

Det aktuella börsvärdet för DEGENFI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 715.81K. Det cirkulerande utbudet av DEGENFI är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

DEGENFI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000000000367
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000000002861
högsta under 24-timmar

$ 0.00000000000367
$ 0.00000000002861
--
--
-6.97%

-44.59%

-99.46%

-99.46%

DEGENFI (DEGENFI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DEGENFI idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000000000030097-44.59%
30 dagar$ -0.00000003999626-100.00%
60 dagar$ -0.00000003999626-100.00%
90 dagar$ -0.00000003999626-100.00%
DEGENFI Prisförändring idag

Idag registrerade DEGENFI en förändring med $ -0.0000000000030097 (-44.59%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DEGENFI 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000003999626 (-100.00%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DEGENFI 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DEGENFI med $ -0.00000003999626(-100.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DEGENFI 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00000003999626 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DEGENFI (DEGENFI)?

Kolla in sidan DEGENFI Prishistorik nu.

AI-analys för DEGENFI

AI-drivna insikter som analyserar DEGENFI senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DEGENFIs priser?

DEGENFI prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and speculation - High volatility driven by trader emotions and hype
2. Trading volume and liquidity - Lower liquidity creates price swings
3. Social media buzz and community activity - Memes and viral content impact demand
4. Whale movements - Large holders can significantly affect price through buying/selling
5. Overall crypto market trends - Bitcoin and major altcoin performance correlation
6. Utility and use cases - Real-world applications and partnerships
7. Tokenomics - Supply mechanisms, burns, and distribution
8. Regulatory news affecting DeFi sector
9. Exchange listings and accessibility
10. Technical developments and roadmap progress

These factors combine to create high price volatility typical of smaller DeFi tokens.

Varför vill folk veta DEGENFIs pris idag?

People want to know DEGENFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for entry/exit points, profit/loss calculations, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for quick decisions, while investors monitor performance.

Prisförutsägelse för DEGENFI

DEGENFI (DEGENFI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DEGENFI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DEGENFI (DEGENFI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DEGENFI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som DEGENFI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DEGENFI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DEGENFI Price Prediction.

Hur man köper och investerar DEGENFI

Är du redo att komma igång med DEGENFI? Att köpa DEGENFI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DEGENFI. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DEGENFI (DEGENFI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DEGENFI krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DEGENFI (DEGENFI) Guide

Vad kan du göra med DEGENFI

Genom att äga DEGENFI kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DEGENFI (DEGENFI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DEGENFI (DEGENFI)

DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.

DEGENFI Resurs

För en mer djupgående förståelse av DEGENFI kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell DEGENFI webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om DEGENFI

Hur mycket kommer 1 DEGENFI att vara värd år 2030?
Om DEGENFI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DEGENFI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:31 (UTC+8)

Utforska mer om DEGENFI

DEGENFI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DEGENFI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DEGENFI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla DEGENFI (DEGENFI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se DEGENFI-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DEGENFI/USDT
$0.00000000000374
$0.00000000000374$0.00000000000374
-44.59%
0.00% (USDT)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

