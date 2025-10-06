Livepriset för DarkStar idag är 0.12201 USD.DARKSTAR börsvärdet är 35,789,600.08134 USD. Följ prisuppdateringar för DARKSTAR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DarkStar idag är 0.12201 USD.DARKSTAR börsvärdet är 35,789,600.08134 USD. Följ prisuppdateringar för DARKSTAR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för DarkStar (DARKSTAR) idag är $ 0.12201, med en förändring på 1.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DARKSTAR till USD är$ 0.12201 per DARKSTAR.
DarkStar rankas för närvarande nr.623 enligt marknadsvärde på $ 35.79M, med ett cirkulerande utbud på 293.33M DARKSTAR. Under de senaste 24 timmarna handlades DARKSTAR mellan $ 0.11723 (lägsta) och $ 0.13789 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.161582695041003, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.055093699723331745.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DARKSTAR med +0.28% under den senaste timmen och -17.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.81K.
DarkStar (DARKSTAR) Marknadsinformation
No.623
$ 35.79M
$ 59.81K
$ 122.01M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.33%
BSC
Det aktuella börsvärdet för DarkStar är $ 35.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.81K. Det cirkulerande utbudet av DARKSTAR är 293.33M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 122.01M.
DarkStar Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.11723
lägsta under 24-timmar
$ 0.13789
högsta under 24-timmar
$ 0.11723
$ 0.13789
$ 0.161582695041003
$ 0.055093699723331745
+0.28%
+1.73%
-17.61%
-17.61%
DarkStar (DARKSTAR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för DarkStar idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0020749
+1.73%
30 dagar
$ -0.00424
-3.36%
60 dagar
$ +0.00936
+8.30%
90 dagar
$ -0.00691
-5.36%
DarkStar Prisförändring idag
Idag registrerade DARKSTAR en förändring med $ +0.0020749 (+1.73%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
DarkStar 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00424 (-3.36%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
DarkStar 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DARKSTAR med $ +0.00936(+8.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
DarkStar 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00691 (-5.36%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DarkStar (DARKSTAR)?
AI-drivna insikter som analyserar DarkStar senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar DarkStars priser?
Several key factors influence DarkStar (DARKSTAR) cryptocurrency prices:
Community Engagement: Active community support and social media presence boost visibility.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions and traditional market performance influence crypto investments.
Varför vill folk veta DarkStars pris idag?
People want to know DarkStar (DARKSTAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.
Prisförutsägelse för DarkStar
DarkStar (DARKSTAR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DARKSTAR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DarkStar (DARKSTAR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på DarkStar potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som DarkStar kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DARKSTAR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DarkStar Price Prediction.
Om DarkStar
DARKSTAR is a digital asset designed to facilitate secure and anonymous transactions across a decentralized network. It employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure privacy and security, distinguishing it from other cryptocurrencies. DARKSTAR's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with a focus on maintaining user privacy and transaction security. Its issuance model is based on a predetermined supply limit, which is a common characteristic among many digital assets. The asset's typical uses include private transactions, secure data transfer, and as a base currency within its own ecosystem.
Hur man köper och investerar DarkStar
Är du redo att komma igång med DarkStar? Att köpa DARKSTAR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DarkStar. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DarkStar (DARKSTAR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 293.33M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DarkStar krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med DarkStar
Genom att äga DarkStar kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa DarkStar (DARKSTAR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.
DarkStar Resurs
För en mer djupgående förståelse av DarkStar kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 DarkStar att vara värd år 2030?
Om DarkStar skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DarkStar-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar DarkStar idag?
Priset för DarkStar är idag $ 0.12201. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är DarkStar fortfarande en bra investering?
DarkStar förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DARKSTAR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för DarkStar?
DarkStar till ett värde av $ 59.81K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på DarkStar?
Livepriset för DARKSTAR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för DarkStar i den valuta du föredrar, besök DARKSTAR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för DarkStar?
Priset på DARKSTAR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,281.32
+0.55%
ETH
3,402.01
+0.75%
SOL
157.74
+0.67%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
610.67
+19.12%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DARKSTAR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DARKSTAR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om DarkStars kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer DarkStar-priset att stiga i år?
DarkStar priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för DarkStar (DARKSTAR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:17 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.