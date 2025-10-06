BörsDEX+
Livepriset för DarkStar idag är 0.12201 USD.DARKSTAR börsvärdet är 35,789,600.08134 USD. Följ prisuppdateringar för DARKSTAR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

DarkStar Logotyp

DarkStar-kurs(DARKSTAR)

1 DARKSTAR-till-USD pris i realtid:

$0.12201
$0.12201
+1.73%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:17 (UTC+8)

DarkStar Pris idag

Livepriset för DarkStar (DARKSTAR) idag är $ 0.12201, med en förändring på 1.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DARKSTAR till USD är$ 0.12201 per DARKSTAR.

DarkStar rankas för närvarande nr.623 enligt marknadsvärde på $ 35.79M, med ett cirkulerande utbud på 293.33M DARKSTAR. Under de senaste 24 timmarna handlades DARKSTAR mellan $ 0.11723 (lägsta) och $ 0.13789 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.161582695041003, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.055093699723331745.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DARKSTAR med +0.28% under den senaste timmen och -17.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.81K.

DarkStar (DARKSTAR) Marknadsinformation

No.623

$ 35.79M
$ 35.79M

$ 59.81K
$ 59.81K

$ 122.01M
$ 122.01M

293.33M
293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

29.33%

BSC

Det aktuella börsvärdet för DarkStar är $ 35.79M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.81K. Det cirkulerande utbudet av DARKSTAR är 293.33M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 122.01M.

DarkStar Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.11723
$ 0.11723
lägsta under 24-timmar
$ 0.13789
$ 0.13789
högsta under 24-timmar

$ 0.11723
$ 0.11723

$ 0.13789
$ 0.13789

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745

+0.28%

+1.73%

-17.61%

-17.61%

DarkStar (DARKSTAR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DarkStar idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0020749+1.73%
30 dagar$ -0.00424-3.36%
60 dagar$ +0.00936+8.30%
90 dagar$ -0.00691-5.36%
DarkStar Prisförändring idag

Idag registrerade DARKSTAR en förändring med $ +0.0020749 (+1.73%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DarkStar 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00424 (-3.36%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DarkStar 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DARKSTAR med $ +0.00936(+8.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DarkStar 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00691 (-5.36%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DarkStar (DARKSTAR)?

Kolla in sidan DarkStar Prishistorik nu.

AI-analys för DarkStar

AI-drivna insikter som analyserar DarkStar senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DarkStars priser?

Several key factors influence DarkStar (DARKSTAR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DARKSTAR values.

Supply & Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technical Development: Updates, new features, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact all cryptocurrencies including DARKSTAR.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability.

Community Engagement: Active community support and social media presence boost visibility.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions and traditional market performance influence crypto investments.

Varför vill folk veta DarkStars pris idag?

People want to know DarkStar (DARKSTAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Prisförutsägelse för DarkStar

DarkStar (DARKSTAR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DARKSTAR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DarkStar (DARKSTAR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DarkStar potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som DarkStar kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DARKSTAR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DarkStar Price Prediction.

Om DarkStar

DARKSTAR is a digital asset designed to facilitate secure and anonymous transactions across a decentralized network. It employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure privacy and security, distinguishing it from other cryptocurrencies. DARKSTAR's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with a focus on maintaining user privacy and transaction security. Its issuance model is based on a predetermined supply limit, which is a common characteristic among many digital assets. The asset's typical uses include private transactions, secure data transfer, and as a base currency within its own ecosystem.

Hur man köper och investerar DarkStar

Är du redo att komma igång med DarkStar? Att köpa DARKSTAR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DarkStar. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DarkStar (DARKSTAR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 293.33M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DarkStar krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DarkStar (DARKSTAR) Guide

Vad kan du göra med DarkStar

Genom att äga DarkStar kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DarkStar (DARKSTAR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar Resurs

För en mer djupgående förståelse av DarkStar kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell DarkStar webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om DarkStar

Hur mycket kommer 1 DarkStar att vara värd år 2030?
Om DarkStar skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DarkStar-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:17 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
Utforska mer om DarkStar

DARKSTAR USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DARKSTAR med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DARKSTAR med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla DarkStar (DARKSTAR) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se DarkStar-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DARKSTAR/USDT
$0.12201
$0.12201
+1.76%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

Friskrivning

