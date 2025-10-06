DarkStar Pris idag

Livepriset för DarkStar (DARKSTAR) idag är $ 0.12201, med en förändring på 1.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DARKSTAR till USD är$ 0.12201 per DARKSTAR.

DarkStar rankas för närvarande nr.623 enligt marknadsvärde på $ 35.79M, med ett cirkulerande utbud på 293.33M DARKSTAR. Under de senaste 24 timmarna handlades DARKSTAR mellan $ 0.11723 (lägsta) och $ 0.13789 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.161582695041003, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.055093699723331745.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DARKSTAR med +0.28% under den senaste timmen och -17.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.81K.

DarkStar (DARKSTAR) Marknadsinformation

Rank No.623 Marknadsvärde $ 35.79M$ 35.79M $ 35.79M Volym (24H) $ 59.81K$ 59.81K $ 59.81K Marknadsvärde efter full utspädning $ 122.01M$ 122.01M $ 122.01M Cirkulationsutbud 293.33M 293.33M 293.33M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 29.33% Offentlig blockkedja BSC

