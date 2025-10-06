Livepriset för DANGNN DAYA COIN idag är 0.00003696 USD.DANGNN börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för DANGNN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DANGNN DAYA COIN idag är 0.00003696 USD.DANGNN börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för DANGNN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för DANGNN DAYA COIN (DANGNN) idag är $ 0.00003696, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DANGNN till USD är$ 0.00003696 per DANGNN.
DANGNN DAYA COIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 DANGNN. Under de senaste 24 timmarna handlades DANGNN mellan $ 0.00003686 (lägsta) och $ 0.000037 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DANGNN med +0.10% under den senaste timmen och +0.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 51.89K.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Marknadsinformation
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 51.89K
$ 51.89K$ 51.89K
$ 369.60K
$ 369.60K$ 369.60K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
DGC
Det aktuella börsvärdet för DANGNN DAYA COIN är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 51.89K. Det cirkulerande utbudet av DANGNN är 0.00, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 369.60K.
DANGNN DAYA COIN Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
lägsta under 24-timmar
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
högsta under 24-timmar
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
--
----
--
----
+0.10%
-0.02%
+0.08%
+0.08%
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för DANGNN DAYA COIN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000000074
-0.02%
30 dagar
$ -0.00000009
-0.25%
60 dagar
$ -0.0000039
-9.55%
90 dagar
$ +0.00002646
+252.00%
DANGNN DAYA COIN Prisförändring idag
Idag registrerade DANGNN en förändring med $ -0.0000000074 (-0.02%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
DANGNN DAYA COIN 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00000009 (-0.25%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
DANGNN DAYA COIN 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DANGNN med $ -0.0000039(-9.55%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
DANGNN DAYA COIN 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00002646 (+252.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?
AI-drivna insikter som analyserar DANGNN DAYA COIN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar DANGNN DAYA COINs priser?
DANGNN DAYA COIN price is influenced by several key factors: market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, investor sentiment and speculation, regulatory news affecting cryptocurrencies, technological developments or updates to the project, partnerships and adoption rates, overall crypto market trends, liquidity levels, and community engagement. Social media buzz and whale movements also impact pricing significantly.
Varför vill folk veta DANGNN DAYA COINs pris idag?
People want to know DANGNN DAYA COIN (DANGNN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors manage risk.
Prisförutsägelse för DANGNN DAYA COIN
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DANGNN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på DANGNN DAYA COIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som DANGNN DAYA COIN kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DANGNN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DANGNN DAYA COIN Price Prediction.
Om DANGNN DAYA COIN
DANGNN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions and to serve as a decentralized store of value. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. DANGNN's blockchain also supports the development and execution of smart contracts, enabling a wide range of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This positions DANGNN not just as a cryptocurrency, but also as a platform for fostering innovation and development in the decentralized finance (DeFi) space.
Hur man köper och investerar DANGNN DAYA COIN
Är du redo att komma igång med DANGNN DAYA COIN? Att köpa DANGNN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DANGNN DAYA COIN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DANGNN DAYA COIN (DANGNN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DANGNN DAYA COIN krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med DANGNN DAYA COIN
Genom att äga DANGNN DAYA COIN kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa DANGNN DAYA COIN (DANGNN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.
DANGNN DAYA COIN Resurs
För en mer djupgående förståelse av DANGNN DAYA COIN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om DANGNN DAYA COIN
Hur mycket kommer 1 DANGNN DAYA COIN att vara värd år 2030?
Om DANGNN DAYA COIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DANGNN DAYA COIN-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar DANGNN DAYA COIN idag?
Priset för DANGNN DAYA COIN är idag $ 0.00003696. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är DANGNN DAYA COIN fortfarande en bra investering?
DANGNN DAYA COIN förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DANGNN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för DANGNN DAYA COIN?
DANGNN DAYA COIN till ett värde av $ 51.89K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på DANGNN DAYA COIN?
Livepriset för DANGNN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för DANGNN DAYA COIN i den valuta du föredrar, besök DANGNN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för DANGNN DAYA COIN?
Priset på DANGNN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DANGNN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DANGNN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om DANGNN DAYA COINs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer DANGNN DAYA COIN-priset att stiga i år?
DANGNN DAYA COIN priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för DANGNN DAYA COIN (DANGNN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:39:09 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.