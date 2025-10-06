Livepriset för Cycle Network idag är 0.02009 USD.CYC börsvärdet är 3,087,833 USD. Följ prisuppdateringar för CYC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Cycle Network idag är 0.02009 USD.CYC börsvärdet är 3,087,833 USD. Följ prisuppdateringar för CYC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Cycle Network (CYC) idag är $ 0.02009, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CYC till USD är$ 0.02009 per CYC.
Cycle Network rankas för närvarande nr.1614 enligt marknadsvärde på $ 3.09M, med ett cirkulerande utbud på 153.70M CYC. Under de senaste 24 timmarna handlades CYC mellan $ 0.01997 (lägsta) och $ 0.02054 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.1190066848445152, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02023531753839458.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CYC med -0.05% under den senaste timmen och -20.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 30.66K.
Cycle Network (CYC) Marknadsinformation
No.1614
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
$ 30.66K
$ 30.66K$ 30.66K
$ 20.09M
$ 20.09M$ 20.09M
153.70M
153.70M 153.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
15.37%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Cycle Network är $ 3.09M, med en 24h-handelsvolym på $ 30.66K. Det cirkulerande utbudet av CYC är 153.70M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.09M.
Cycle Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01997
$ 0.01997$ 0.01997
lägsta under 24-timmar
$ 0.02054
$ 0.02054$ 0.02054
högsta under 24-timmar
$ 0.01997
$ 0.01997$ 0.01997
$ 0.02054
$ 0.02054$ 0.02054
$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152
$ 0.02023531753839458
$ 0.02023531753839458$ 0.02023531753839458
-0.05%
-1.03%
-20.19%
-20.19%
Cycle Network (CYC) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Cycle Network idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0002089
-1.03%
30 dagar
$ -0.02791
-58.15%
60 dagar
$ -0.04087
-67.05%
90 dagar
$ -0.02599
-56.41%
Cycle Network Prisförändring idag
Idag registrerade CYC en förändring med $ -0.0002089 (-1.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Cycle Network 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.02791 (-58.15%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Cycle Network 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CYC med $ -0.04087(-67.05%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Cycle Network 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02599 (-56.41%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cycle Network (CYC)?
AI-drivna insikter som analyserar Cycle Network senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Cycle Networks priser?
Several key factors influence Cycle Network (CYC) prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Trading volume and liquidity on exchanges 5. Development progress and technological updates 6. Partnership announcements and adoption rates 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Community engagement and social media activity 9. Investor speculation and whale movements 10. General economic conditions and risk appetite
Varför vill folk veta Cycle Networks pris idag?
People want to know Cycle Network (CYC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Prisförutsägelse för Cycle Network
Cycle Network (CYC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CYC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cycle Network (CYC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Cycle Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Cycle Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CYC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cycle Network Price Prediction.
Om Cycle Network
Cyclops Finance (CYC) is a decentralized finance (DeFi) platform that operates on the Ethereum blockchain. The platform aims to provide a suite of DeFi services, including a decentralized exchange (DEX), yield farming, and staking. CYC is the native utility token of the platform, used for transaction fees, governance voting, and earning rewards through staking and liquidity provision. The token follows a deflationary model, with a portion of the transaction fees used for token burns to reduce supply over time. Cyclops Finance's goal is to create a comprehensive DeFi ecosystem that offers a range of financial services while promoting decentralization and transparency.
Cyclops Finance (CYC) is a decentralized finance (DeFi) platform that operates on the Ethereum blockchain. The platform aims to provide a suite of DeFi services, including a decentralized exchange (DEX), yield farming, and staking. CYC is the native utility token of the platform, used for transaction fees, governance voting, and earning rewards through staking and liquidity provision. The token follows a deflationary model, with a portion of the transaction fees used for token burns to reduce supply over time. Cyclops Finance's goal is to create a comprehensive DeFi ecosystem that offers a range of financial services while promoting decentralization and transparency.
Hur man köper och investerar Cycle Network
Är du redo att komma igång med Cycle Network? Att köpa CYC går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cycle Network. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cycle Network (CYC) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 153.70M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cycle Network krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Cycle Network
Genom att äga Cycle Network kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Cycle Network (CYC) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).
Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).
Cycle Network Resurs
För en mer djupgående förståelse av Cycle Network kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Cycle Network att vara värd år 2030?
Om Cycle Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cycle Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Cycle Network idag?
Priset för Cycle Network är idag $ 0.02009. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Cycle Network fortfarande en bra investering?
Cycle Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CYC, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Cycle Network?
Cycle Network till ett värde av $ 30.66K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Cycle Network?
Livepriset för CYC uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Cycle Network i den valuta du föredrar, besök CYC Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Cycle Network?
Priset på CYC påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,399.68
+0.67%
ETH
3,409.7
+0.97%
SOL
158.11
+0.91%
UCN
1,496.84
-0.01%
ZEC
592.26
+15.53%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CYC på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CYC/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Cycle Networks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Cycle Network-priset att stiga i år?
Cycle Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Cycle Network (CYC) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:14:08 (UTC+8)
Cycle Network (CYC) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.