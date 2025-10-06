Cycle Network Pris idag

Livepriset för Cycle Network (CYC) idag är $ 0.02009, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CYC till USD är$ 0.02009 per CYC.

Cycle Network rankas för närvarande nr.1614 enligt marknadsvärde på $ 3.09M, med ett cirkulerande utbud på 153.70M CYC. Under de senaste 24 timmarna handlades CYC mellan $ 0.01997 (lägsta) och $ 0.02054 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.1190066848445152, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02023531753839458.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CYC med -0.05% under den senaste timmen och -20.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 30.66K.

Cycle Network (CYC) Marknadsinformation

Rank No.1614 Marknadsvärde $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volym (24H) $ 30.66K$ 30.66K $ 30.66K Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.09M$ 20.09M $ 20.09M Cirkulationsutbud 153.70M 153.70M 153.70M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 15.37% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Cycle Network är $ 3.09M, med en 24h-handelsvolym på $ 30.66K. Det cirkulerande utbudet av CYC är 153.70M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.09M.