Cryvantis Pris idag

Livepriset för Cryvantis (CRYVANTIS) idag är $ 0.00009265, med en förändring på 15.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRYVANTIS till USD är$ 0.00009265 per CRYVANTIS.

Cryvantis rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CRYVANTIS. Under de senaste 24 timmarna handlades CRYVANTIS mellan $ 0.0000802 (lägsta) och $ 0.00012 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRYVANTIS med +1.14% under den senaste timmen och -74.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 181.34K.

Cryvantis (CRYVANTIS) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 181.34K$ 181.34K $ 181.34K Marknadsvärde efter full utspädning $ 926.50K$ 926.50K $ 926.50K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja MATIC

Det aktuella börsvärdet för Cryvantis är --, med en 24h-handelsvolym på $ 181.34K. Det cirkulerande utbudet av CRYVANTIS är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 926.50K.