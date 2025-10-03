Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Crown by Third Time(CROWN2), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:50:19 (UTC+8)
USD

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Crown by Third Time(CROWN2), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 17.86M
$ 17.86M$ 17.86M
Totalt utbud:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Cirkulerande utbud
$ 218.88M
$ 218.88M$ 218.88M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 20.40M
$ 20.40M$ 20.40M
Högsta någonsin:
$ 1.935
$ 1.935$ 1.935
Lägsta någonsin:
$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388
Aktuellt pris:
$ 0.0816
$ 0.0816$ 0.0816

Crown by Third Time (CROWN2) Information

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Officiell webbplats:
https://thirdtimegames.com
Whitepaper:
https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Crown by Third Time (CROWN2) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CROWN2-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CROWN2-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CROWN2:s tokenomics, utforska CROWN2-tokens pris i realtid!

Hur man köper CROWN2

Är du intresserad av att lägga till Crown by Third Time(CROWN2) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa CROWN2, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Crown by Third Time (CROWN2) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för CROWN2 hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för CROWN2

Vill du veta vart CROWN2 kan vara på väg? På CROWN2 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn