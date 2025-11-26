Credia Layer (CRED) Tokenomics

Credia Layer (CRED) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Credia Layer(CRED), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-11-26
Credia Layer (CRED) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Credia Layer(CRED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 31.59M
$ 31.59M$ 31.59M
Högsta någonsin:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Lägsta någonsin:
$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613
Aktuellt pris:
$ 0.03159
$ 0.03159$ 0.03159

Credia Layer (CRED) Information

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Officiell webbplats:
https://credialayer.io/
Whitepaper:
https://credia-layer.gitbook.io/credialayer/
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0xd9af3915fb1a13179d5c3f0255fa3dcbb716b240

Credia Layer (CRED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Credia Layer (CRED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CRED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CRED-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CRED:s tokenomics, utforska CRED-tokens pris i realtid!

Hur man köper CRED

Är du intresserad av att lägga till Credia Layer(CRED) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa CRED, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Credia Layer (CRED) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för CRED hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för CRED

Vill du veta vart CRED kan vara på väg? På CRED sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn