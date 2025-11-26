Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Credia Layer(CRED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många CRED-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet CRED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Credia Layer (CRED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper CRED Är du intresserad av att lägga till Credia Layer(CRED) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa CRED, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper CRED på MEXC nu!

Credia Layer (CRED) Prishistorik Att analysera prishistoriken för CRED hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för CRED nu!