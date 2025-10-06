Livepriset för Credia Layer idag är 0.03326 USD.CRED börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för CRED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Credia Layer idag är 0.03326 USD.CRED börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för CRED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Credia Layer (CRED) idag är $ 0.03326, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRED till USD är$ 0.03326 per CRED.
Credia Layer rankas för närvarande nr.3747 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 CRED. Under de senaste 24 timmarna handlades CRED mellan $ 0.03291 (lägsta) och $ 0.03512 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.1034983633742532, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.020007636566907613.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CRED med -0.48% under den senaste timmen och +66.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 805.65.
Credia Layer (CRED) Marknadsinformation
No.3747
$ 0.00
$ 805.65
$ 33.26M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Credia Layer är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 805.65. Det cirkulerande utbudet av CRED är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.26M.
Credia Layer Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03291
lägsta under 24-timmar
$ 0.03512
högsta under 24-timmar
$ 0.03291
$ 0.03512
$ 0.1034983633742532
$ 0.020007636566907613
-0.48%
+0.51%
+66.30%
+66.30%
Credia Layer (CRED) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Credia Layer idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0001688
+0.51%
30 dagar
$ +0.01326
+66.30%
60 dagar
$ +0.01326
+66.30%
90 dagar
$ +0.01326
+66.30%
Credia Layer Prisförändring idag
Idag registrerade CRED en förändring med $ +0.0001688 (+0.51%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Credia Layer 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.01326 (+66.30%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Credia Layer 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CRED med $ +0.01326(+66.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Credia Layer 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01326 (+66.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Credia Layer (CRED)?
AI-drivna insikter som analyserar Credia Layer senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Credia Layers priser?
CRED prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development progress and partnerships 4. Token utility and adoption within the Credia ecosystem 5. Regulatory news affecting DeFi projects 6. Competition from similar blockchain platforms 7. Macroeconomic factors like inflation and interest rates 8. Community engagement and social media buzz 9. Technical analysis patterns and whale movements 10. Exchange listings and delisting announcements
Varför vill folk veta Credia Layers pris idag?
People want to know Credia Layer (CRED) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management.
Prisförutsägelse för Credia Layer
Credia Layer (CRED) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRED $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Credia Layer (CRED) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Credia Layer potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Credia Layer kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CRED prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Credia Layer Price Prediction.
Hur man köper och investerar Credia Layer
Är du redo att komma igång med Credia Layer? Att köpa CRED går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Credia Layer. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Credia Layer (CRED) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Credia Layer krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Credia Layer
Genom att äga Credia Layer kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Credia Layer (CRED) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.
Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.
Credia Layer Resurs
För en mer djupgående förståelse av Credia Layer kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Credia Layer att vara värd år 2030?
Om Credia Layer skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Credia Layer-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Credia Layer idag?
Priset för Credia Layer är idag $ 0.03326. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Credia Layer fortfarande en bra investering?
Credia Layer förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CRED, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Credia Layer?
Credia Layer till ett värde av $ 805.65 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Credia Layer?
Livepriset för CRED uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Credia Layer i den valuta du föredrar, besök CRED Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Credia Layer?
Priset på CRED påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,279.44
+0.55%
ETH
3,401.89
+0.74%
SOL
157.73
+0.67%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
612.49
+19.47%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CRED på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CRED/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Credia Layers kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Credia Layer-priset att stiga i år?
Credia Layer priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Credia Layer (CRED) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:55 (UTC+8)
Credia Layer (CRED) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
