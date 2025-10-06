Credia Layer Pris idag

Livepriset för Credia Layer (CRED) idag är $ 0.03326, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRED till USD är$ 0.03326 per CRED.

Credia Layer rankas för närvarande nr.3747 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 CRED. Under de senaste 24 timmarna handlades CRED mellan $ 0.03291 (lägsta) och $ 0.03512 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.1034983633742532, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.020007636566907613.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRED med -0.48% under den senaste timmen och +66.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 805.65.

Credia Layer (CRED) Marknadsinformation

Rank No.3747 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 805.65$ 805.65 $ 805.65 Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.26M$ 33.26M $ 33.26M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja BSC

