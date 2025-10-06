BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Credia Layer idag är 0.03326 USD.CRED börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för CRED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Credia Layer idag är 0.03326 USD.CRED börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för CRED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CRED

CRED prisinformation

Vad är CRED

CRED whitepaper

CRED officiell webbplats

CRED tokenomics

CRED Prisförutsägelse

CRED historik

CRED Köpguide

CRED-till-fiat valutaomvandlare

CRED spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Credia Layer Logotyp

Credia Layer-kurs(CRED)

1 CRED-till-USD pris i realtid:

$0.03326
$0.03326$0.03326
+0.51%1D
USD
Credia Layer (CRED) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:55 (UTC+8)

Credia Layer Pris idag

Livepriset för Credia Layer (CRED) idag är $ 0.03326, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRED till USD är$ 0.03326 per CRED.

Credia Layer rankas för närvarande nr.3747 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 CRED. Under de senaste 24 timmarna handlades CRED mellan $ 0.03291 (lägsta) och $ 0.03512 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.1034983633742532, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.020007636566907613.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRED med -0.48% under den senaste timmen och +66.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 805.65.

Credia Layer (CRED) Marknadsinformation

No.3747

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 805.65
$ 805.65$ 805.65

$ 33.26M
$ 33.26M$ 33.26M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Credia Layer är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 805.65. Det cirkulerande utbudet av CRED är 0.00, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.26M.

Credia Layer Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.03291
$ 0.03291$ 0.03291
lägsta under 24-timmar
$ 0.03512
$ 0.03512$ 0.03512
högsta under 24-timmar

$ 0.03291
$ 0.03291$ 0.03291

$ 0.03512
$ 0.03512$ 0.03512

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613

-0.48%

+0.51%

+66.30%

+66.30%

Credia Layer (CRED) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Credia Layer idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0001688+0.51%
30 dagar$ +0.01326+66.30%
60 dagar$ +0.01326+66.30%
90 dagar$ +0.01326+66.30%
Credia Layer Prisförändring idag

Idag registrerade CRED en förändring med $ +0.0001688 (+0.51%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Credia Layer 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.01326 (+66.30%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Credia Layer 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CRED med $ +0.01326(+66.30%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Credia Layer 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.01326 (+66.30%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Credia Layer (CRED)?

Kolla in sidan Credia Layer Prishistorik nu.

AI-analys för Credia Layer

AI-drivna insikter som analyserar Credia Layer senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Credia Layers priser?

CRED prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and partnerships
4. Token utility and adoption within the Credia ecosystem
5. Regulatory news affecting DeFi projects
6. Competition from similar blockchain platforms
7. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
8. Community engagement and social media buzz
9. Technical analysis patterns and whale movements
10. Exchange listings and delisting announcements

Varför vill folk veta Credia Layers pris idag?

People want to know Credia Layer (CRED) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management.

Prisförutsägelse för Credia Layer

Credia Layer (CRED) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRED $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Credia Layer (CRED) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Credia Layer potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Credia Layer kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CRED prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Credia Layer Price Prediction.

Hur man köper och investerar Credia Layer

Är du redo att komma igång med Credia Layer? Att köpa CRED går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Credia Layer. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Credia Layer (CRED) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Credia Layer krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Credia Layer (CRED) Guide

Vad kan du göra med Credia Layer

Genom att äga Credia Layer kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Credia Layer (CRED) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer Resurs

För en mer djupgående förståelse av Credia Layer kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Credia Layer webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Credia Layer

Hur mycket kommer 1 Credia Layer att vara värd år 2030?
Om Credia Layer skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Credia Layer-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:55 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Credia Layer

CRED USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på CRED med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av CRED med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Credia Layer (CRED) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Credia Layer-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
CRED/USDT
$0.03326
$0.03326$0.03326
+0.51%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2925
$0.2925$0.2925

+46.25%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2199
$0.2199$0.2199

+339.80%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023511
$0.0023511$0.0023511

+235.87%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009981
$0.000009981$0.000009981

+99.62%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001945
$0.000000001945$0.000000001945

+75.06%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003131
$0.00003131$0.00003131

+58.93%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för CRED-till-USD

Belopp

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0.03326 USD