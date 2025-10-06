Livepriset för Circle xStock idag är 104.45 USD.CRCLX börsvärdet är 8,836,306.284612509 USD. Följ prisuppdateringar för CRCLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Circle xStock idag är 104.45 USD.CRCLX börsvärdet är 8,836,306.284612509 USD. Följ prisuppdateringar för CRCLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Circle xStock (CRCLX) idag är $ 104.45, med en förändring på 0.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRCLX till USD är$ 104.45 per CRCLX.
Circle xStock rankas för närvarande nr.1177 enligt marknadsvärde på $ 8.84M, med ett cirkulerande utbud på 84.60K CRCLX. Under de senaste 24 timmarna handlades CRCLX mellan $ 103.4 (lägsta) och $ 104.81 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 258.3037707311062, medan det lägsta priset någonsin var $ 96.80281850816368.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CRCLX med +0.56% under den senaste timmen och -18.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.86K.
Circle xStock (CRCLX) Marknadsinformation
No.1177
$ 8.84M
$ 56.86K
$ 8.84M
84.60K
84,598.43259562
SOL
Det aktuella börsvärdet för Circle xStock är $ 8.84M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.86K. Det cirkulerande utbudet av CRCLX är 84.60K, med ett totalt utbud på 84598.43259562. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.84M.
Circle xStock Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 103.4
lägsta under 24-timmar
$ 104.81
högsta under 24-timmar
$ 103.4
$ 104.81
$ 258.3037707311062
$ 96.80281850816368
+0.56%
+0.39%
-18.76%
-18.76%
Circle xStock (CRCLX) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Circle xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.4057
+0.39%
30 dagar
$ -46.36
-30.75%
60 dagar
$ -14.01
-11.83%
90 dagar
$ -55.5
-34.70%
Circle xStock Prisförändring idag
Idag registrerade CRCLX en förändring med $ +0.4057 (+0.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Circle xStock 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -46.36 (-30.75%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Circle xStock 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CRCLX med $ -14.01(-11.83%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Circle xStock 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -55.5 (-34.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Circle xStock (CRCLX)?
AI-drivna insikter som analyserar Circle xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Circle xStocks priser?
Circle xStock (CRCLX) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and investor confidence in cryptocurrency markets 2. Regulatory developments affecting stablecoins and digital assets 3. Circle's business performance and USDC adoption rates 4. Overall crypto market volatility and trading volumes 5. Interest rate changes affecting yield-bearing products 6. Partnership announcements and institutional adoption 7. Competition from other stablecoin providers 8. Macroeconomic factors like inflation and monetary policy 9. Technical developments in Circle's ecosystem 10. Supply and demand dynamics in secondary markets
These factors collectively drive price movements through investor behavior and market conditions.
Varför vill folk veta Circle xStocks pris idag?
People want to know Circle xStock (CRCLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess potential profits or losses.
Prisförutsägelse för Circle xStock
Circle xStock (CRCLX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRCLX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Circle xStock (CRCLX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Circle xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Circle xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CRCLX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Circle xStock Price Prediction.
Om Circle xStock
CRCLX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and value exchange in a decentralized manner, leveraging blockchain technology for security and transparency. The primary role of CRCLX is to serve as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in various sectors such as finance, supply chain, and digital identity verification. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted cryptographic principles, ensuring the integrity and reliability of transactions. As part of the broader crypto ecosystem, CRCLX contributes to the ongoing evolution of digital currencies and their integration into mainstream economic systems.
Hur man köper och investerar Circle xStock
Är du redo att komma igång med Circle xStock? Att köpa CRCLX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Circle xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Circle xStock (CRCLX) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 84.60K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Circle xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Circle xStock
Genom att äga Circle xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Circle xStock (CRCLX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Circle xStock Resurs
För en mer djupgående förståelse av Circle xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Circle xStock att vara värd år 2030?
Om Circle xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Circle xStock-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Circle xStock idag?
Priset för Circle xStock är idag $ 104.45. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Circle xStock fortfarande en bra investering?
Circle xStock förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CRCLX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Circle xStock?
Circle xStock till ett värde av $ 56.86K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Circle xStock?
Livepriset för CRCLX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Circle xStock i den valuta du föredrar, besök CRCLX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Circle xStock?
Priset på CRCLX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CRCLX på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CRCLX/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Circle xStocks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Circle xStock-priset att stiga i år?
Circle xStock priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Circle xStock (CRCLX) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:48 (UTC+8)
Circle xStock (CRCLX) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
