Livepriset för Circle xStock idag är 104.45 USD.CRCLX börsvärdet är 8,836,306.284612509 USD. Följ prisuppdateringar för CRCLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Circle xStock-kurs(CRCLX)

1 CRCLX-till-USD pris i realtid:

$104.42
$104.42
+0.39%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:48 (UTC+8)

Circle xStock Pris idag

Livepriset för Circle xStock (CRCLX) idag är $ 104.45, med en förändring på 0.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRCLX till USD är$ 104.45 per CRCLX.

Circle xStock rankas för närvarande nr.1177 enligt marknadsvärde på $ 8.84M, med ett cirkulerande utbud på 84.60K CRCLX. Under de senaste 24 timmarna handlades CRCLX mellan $ 103.4 (lägsta) och $ 104.81 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 258.3037707311062, medan det lägsta priset någonsin var $ 96.80281850816368.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRCLX med +0.56% under den senaste timmen och -18.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.86K.

Circle xStock (CRCLX) Marknadsinformation

No.1177

$ 8.84M
$ 8.84M

$ 56.86K
$ 56.86K

$ 8.84M
$ 8.84M

84.60K
84.60K

84,598.43259562
84,598.43259562

SOL

Det aktuella börsvärdet för Circle xStock är $ 8.84M, med en 24h-handelsvolym på $ 56.86K. Det cirkulerande utbudet av CRCLX är 84.60K, med ett totalt utbud på 84598.43259562. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.84M.

Circle xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 103.4
$ 103.4
lägsta under 24-timmar
$ 104.81
$ 104.81
högsta under 24-timmar

$ 103.4
$ 103.4

$ 104.81
$ 104.81

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062

$ 96.80281850816368
$ 96.80281850816368

+0.56%

+0.39%

-18.76%

-18.76%

Circle xStock (CRCLX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Circle xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.4057+0.39%
30 dagar$ -46.36-30.75%
60 dagar$ -14.01-11.83%
90 dagar$ -55.5-34.70%
Circle xStock Prisförändring idag

Idag registrerade CRCLX en förändring med $ +0.4057 (+0.39%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Circle xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -46.36 (-30.75%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Circle xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CRCLX med $ -14.01(-11.83%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Circle xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -55.5 (-34.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Circle xStock (CRCLX)?

Kolla in sidan Circle xStock Prishistorik nu.

AI-analys för Circle xStock

AI-drivna insikter som analyserar Circle xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Circle xStocks priser?

Circle xStock (CRCLX) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence in cryptocurrency markets
2. Regulatory developments affecting stablecoins and digital assets
3. Circle's business performance and USDC adoption rates
4. Overall crypto market volatility and trading volumes
5. Interest rate changes affecting yield-bearing products
6. Partnership announcements and institutional adoption
7. Competition from other stablecoin providers
8. Macroeconomic factors like inflation and monetary policy
9. Technical developments in Circle's ecosystem
10. Supply and demand dynamics in secondary markets

These factors collectively drive price movements through investor behavior and market conditions.

Varför vill folk veta Circle xStocks pris idag?

People want to know Circle xStock (CRCLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess potential profits or losses.

Prisförutsägelse för Circle xStock

Circle xStock (CRCLX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRCLX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Circle xStock (CRCLX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Circle xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Circle xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CRCLX prisförutsägelser för åren 2025-2026.

Om Circle xStock

CRCLX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and value exchange in a decentralized manner, leveraging blockchain technology for security and transparency. The primary role of CRCLX is to serve as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in various sectors such as finance, supply chain, and digital identity verification. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted cryptographic principles, ensuring the integrity and reliability of transactions. As part of the broader crypto ecosystem, CRCLX contributes to the ongoing evolution of digital currencies and their integration into mainstream economic systems.

Hur man köper och investerar Circle xStock

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av Circle xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Circle xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Circle xStock

Hur mycket kommer 1 Circle xStock att vara värd år 2030?
Om Circle xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Circle xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:48 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$104.42
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

