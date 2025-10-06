Circle xStock Pris idag

Livepriset för Circle xStock (CRCLX) idag är $ 104.45, med en förändring på 0.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRCLX till USD är$ 104.45 per CRCLX.

Circle xStock rankas för närvarande nr.1177 enligt marknadsvärde på $ 8.84M, med ett cirkulerande utbud på 84.60K CRCLX. Under de senaste 24 timmarna handlades CRCLX mellan $ 103.4 (lägsta) och $ 104.81 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 258.3037707311062, medan det lägsta priset någonsin var $ 96.80281850816368.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRCLX med +0.56% under den senaste timmen och -18.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.86K.

Circle xStock (CRCLX) Marknadsinformation

Rank No.1177 Marknadsvärde $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Volym (24H) $ 56.86K$ 56.86K $ 56.86K Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Cirkulationsutbud 84.60K 84.60K 84.60K Totalt utbud 84,598.43259562 84,598.43259562 84,598.43259562 Offentlig blockkedja SOL

