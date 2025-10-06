Circle Internet Pris idag

Livepriset för Circle Internet (CRCLON) idag är $ 107.74, med en förändring på 1.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRCLON till USD är$ 107.74 per CRCLON.

Circle Internet rankas för närvarande nr.1756 enligt marknadsvärde på $ 2.25M, med ett cirkulerande utbud på 20.92K CRCLON. Under de senaste 24 timmarna handlades CRCLON mellan $ 103.22 (lägsta) och $ 108.01 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 157.6281918017911, medan det lägsta priset någonsin var $ 96.97985327970127.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRCLON med +0.66% under den senaste timmen och -15.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.72K.

Circle Internet (CRCLON) Marknadsinformation

Rank No.1756 Marknadsvärde $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volym (24H) $ 54.72K$ 54.72K $ 54.72K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Cirkulationsutbud 20.92K 20.92K 20.92K Totalt utbud 20,922.52010333 20,922.52010333 20,922.52010333 Offentlig blockkedja ETH

