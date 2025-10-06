Livepriset för Circle Internet idag är 107.74 USD.CRCLON börsvärdet är 2,254,192.3159327742 USD. Följ prisuppdateringar för CRCLON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Circle Internet idag är 107.74 USD.CRCLON börsvärdet är 2,254,192.3159327742 USD. Följ prisuppdateringar för CRCLON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Circle Internet (CRCLON) idag är $ 107.74, med en förändring på 1.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRCLON till USD är$ 107.74 per CRCLON.
Circle Internet rankas för närvarande nr.1756 enligt marknadsvärde på $ 2.25M, med ett cirkulerande utbud på 20.92K CRCLON. Under de senaste 24 timmarna handlades CRCLON mellan $ 103.22 (lägsta) och $ 108.01 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 157.6281918017911, medan det lägsta priset någonsin var $ 96.97985327970127.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CRCLON med +0.66% under den senaste timmen och -15.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.72K.
Circle Internet (CRCLON) Marknadsinformation
No.1756
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
$ 54.72K
$ 54.72K$ 54.72K
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
20.92K
20.92K 20.92K
20,922.52010333
20,922.52010333 20,922.52010333
ETH
Det aktuella börsvärdet för Circle Internet är $ 2.25M, med en 24h-handelsvolym på $ 54.72K. Det cirkulerande utbudet av CRCLON är 20.92K, med ett totalt utbud på 20922.52010333. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.25M.
Circle Internet Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 103.22
$ 103.22$ 103.22
lägsta under 24-timmar
$ 108.01
$ 108.01$ 108.01
högsta under 24-timmar
$ 103.22
$ 103.22$ 103.22
$ 108.01
$ 108.01$ 108.01
$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911
$ 96.97985327970127
$ 96.97985327970127$ 96.97985327970127
+0.66%
+1.04%
-15.52%
-15.52%
Circle Internet (CRCLON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Circle Internet idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +1.1084
+1.04%
30 dagar
$ -43.67
-28.85%
60 dagar
$ -10.24
-8.68%
90 dagar
$ +27.74
+34.67%
Circle Internet Prisförändring idag
Idag registrerade CRCLON en förändring med $ +1.1084 (+1.04%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Circle Internet 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -43.67 (-28.85%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Circle Internet 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades CRCLON med $ -10.24(-8.68%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Circle Internet 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +27.74 (+34.67%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Circle Internet (CRCLON)?
AI-drivna insikter som analyserar Circle Internet senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Circle Internets priser?
Circle Internet Financial (CRCL) prices are influenced by several key factors:
1. USDC demand and adoption - As Circle's primary product, increased USDC usage drives revenue 2. Regulatory environment - Stablecoin regulations impact operations and market confidence 3. Interest rates - Affect yields on Circle's reserves 4. Market sentiment toward stablecoins and crypto 5. Competition from other stablecoin issuers 6. Partnership announcements and business expansion 7. Overall crypto market conditions and institutional adoption
Varför vill folk veta Circle Internets pris idag?
People want to know Circle Internet (CRCLON) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper stop-loss and profit-taking strategies.
Due diligence - Researchers analyze price trends to evaluate the token's potential and market sentiment.
Real-time pricing information is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Circle Internet
Circle Internet (CRCLON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CRCLON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Circle Internet (CRCLON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Circle Internet potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Circle Internet kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CRCLON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Circle Internet Price Prediction.
Om Circle Internet
CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.
CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.
Hur man köper och investerar Circle Internet
Är du redo att komma igång med Circle Internet? Att köpa CRCLON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Circle Internet. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Circle Internet (CRCLON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 20.92K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Circle Internet krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Circle Internet
Genom att äga Circle Internet kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Circle Internet (CRCLON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.
Circle Internet Resurs
För en mer djupgående förståelse av Circle Internet kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Folk frågar också: Andra frågor om Circle Internet
Hur mycket kommer 1 Circle Internet att vara värd år 2030?
Om Circle Internet skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Circle Internet-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Circle Internet idag?
Priset för Circle Internet är idag $ 107.74. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Circle Internet fortfarande en bra investering?
Circle Internet förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i CRCLON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Circle Internet?
Circle Internet till ett värde av $ 54.72K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Circle Internet?
Livepriset för CRCLON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Circle Internet i den valuta du föredrar, besök CRCLON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Circle Internet?
Priset på CRCLON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,262.23
+0.54%
ETH
3,401.29
+0.72%
SOL
157.71
+0.65%
UCN
1,496.88
0.00%
ZEC
612.83
+19.54%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för CRCLON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret CRCLON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Circle Internets kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Circle Internet-priset att stiga i år?
Circle Internet priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Circle Internet (CRCLON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:41 (UTC+8)
Circle Internet (CRCLON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.