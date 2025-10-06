Livepriset för Cointel idag är 0.02219 USD.COLS börsvärdet är 12,567,236.29084 USD. Följ prisuppdateringar för COLS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Cointel idag är 0.02219 USD.COLS börsvärdet är 12,567,236.29084 USD. Följ prisuppdateringar för COLS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Cointel (COLS) idag är $ 0.02219, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COLS till USD är$ 0.02219 per COLS.
Cointel rankas för närvarande nr.1023 enligt marknadsvärde på $ 12.57M, med ett cirkulerande utbud på 566.35M COLS. Under de senaste 24 timmarna handlades COLS mellan $ 0.022 (lägsta) och $ 0.02274 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.041637001905749906, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.021250259407989507.
I kortsiktigt resultat, rörde sig COLS med -0.27% under den senaste timmen och -9.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 885.07K.
Cointel (COLS) Marknadsinformation
No.1023
$ 12.57M
$ 885.07K
$ 221.90M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%
AVAX_CCHAIN
Det aktuella börsvärdet för Cointel är $ 12.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 885.07K. Det cirkulerande utbudet av COLS är 566.35M, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 221.90M.
Cointel Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.022
lägsta under 24-timmar
$ 0.02274
högsta under 24-timmar
$ 0.022
$ 0.02274
$ 0.041637001905749906
$ 0.021250259407989507
-0.27%
-1.63%
-9.73%
-9.73%
Cointel (COLS) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Cointel idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0003679
-1.63%
30 dagar
$ -0.00437
-16.46%
60 dagar
$ +0.00919
+70.69%
90 dagar
$ +0.00919
+70.69%
Cointel Prisförändring idag
Idag registrerade COLS en förändring med $ -0.0003679 (-1.63%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Cointel 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00437 (-16.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Cointel 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COLS med $ +0.00919(+70.69%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Cointel 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00919 (+70.69%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cointel (COLS)?
AI-drivna insikter som analyserar Cointel senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Cointels priser?
Several key factors influence Cointel (COLS) cryptocurrency prices:
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and compliance requirements in key markets influence investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, COLS often follows Bitcoin's price trends and market cycles.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support more stable pricing.
Varför vill folk veta Cointels pris idag?
People want to know Cointel (COLS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility that affects their holdings.
Prisförutsägelse för Cointel
Cointel (COLS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COLS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cointel (COLS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Cointel potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Cointel kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COLS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cointel Price Prediction.
Om Cointel
COLS is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring the security and integrity of its network. COLS is typically used in decentralized applications (dApps) within its ecosystem, enabling users to interact with these applications and perform transactions. Its issuance and supply model are determined by the rules set within its blockchain protocol.
Hur man köper och investerar Cointel
Är du redo att komma igång med Cointel? Att köpa COLS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cointel. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cointel (COLS) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 566.35M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cointel krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Cointel
Genom att äga Cointel kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Cointel (COLS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.
Cointel Resurs
För en mer djupgående förståelse av Cointel kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Cointel att vara värd år 2030?
Om Cointel skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cointel-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Cointel idag?
Priset för Cointel är idag $ 0.02219. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Cointel fortfarande en bra investering?
Cointel förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i COLS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Cointel?
Cointel till ett värde av $ 885.07K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Cointel?
Livepriset för COLS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Cointel i den valuta du föredrar, besök COLS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Cointel?
Priset på COLS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,266.18
+0.54%
ETH
3,401.29
+0.72%
SOL
157.69
+0.64%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
611.85
+19.35%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för COLS på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret COLS/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Cointels kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Cointel-priset att stiga i år?
Cointel priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Cointel (COLS) för en mer djupgående analys.
