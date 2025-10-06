BörsDEX+
Livepriset för Cointel idag är 0.02219 USD.COLS börsvärdet är 12,567,236.29084 USD. Följ prisuppdateringar för COLS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0222
Cointel (COLS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:33 (UTC+8)

Cointel Pris idag

Livepriset för Cointel (COLS) idag är $ 0.02219, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COLS till USD är$ 0.02219 per COLS.

Cointel rankas för närvarande nr.1023 enligt marknadsvärde på $ 12.57M, med ett cirkulerande utbud på 566.35M COLS. Under de senaste 24 timmarna handlades COLS mellan $ 0.022 (lägsta) och $ 0.02274 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.041637001905749906, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.021250259407989507.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COLS med -0.27% under den senaste timmen och -9.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 885.07K.

Cointel (COLS) Marknadsinformation

No.1023

$ 12.57M
$ 12.57M

$ 885.07K
$ 885.07K

$ 221.90M
$ 221.90M

566.35M
566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Det aktuella börsvärdet för Cointel är $ 12.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 885.07K. Det cirkulerande utbudet av COLS är 566.35M, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 221.90M.

Cointel Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.022
$ 0.022
lägsta under 24-timmar
$ 0.02274
$ 0.02274
högsta under 24-timmar

$ 0.022
$ 0.022

$ 0.02274
$ 0.02274

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906

$ 0.021250259407989507
$ 0.021250259407989507

-0.27%

-1.63%

-9.73%

-9.73%

Cointel (COLS) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Cointel idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0003679-1.63%
30 dagar$ -0.00437-16.46%
60 dagar$ +0.00919+70.69%
90 dagar$ +0.00919+70.69%
Cointel Prisförändring idag

Idag registrerade COLS en förändring med $ -0.0003679 (-1.63%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Cointel 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00437 (-16.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Cointel 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COLS med $ +0.00919(+70.69%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Cointel 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.00919 (+70.69%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Cointel (COLS)?

Kolla in sidan Cointel Prishistorik nu.

AI-analys för Cointel

AI-drivna insikter som analyserar Cointel senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Cointels priser?

Several key factors influence Cointel (COLS) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact COLS pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements in key markets influence investor sentiment.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, COLS often follows Bitcoin's price trends and market cycles.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support more stable pricing.

Varför vill folk veta Cointels pris idag?

People want to know Cointel (COLS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility that affects their holdings.

Prisförutsägelse för Cointel

Cointel (COLS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COLS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Cointel (COLS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Cointel potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Cointel kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COLS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Cointel Price Prediction.

Om Cointel

COLS is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring the security and integrity of its network. COLS is typically used in decentralized applications (dApps) within its ecosystem, enabling users to interact with these applications and perform transactions. Its issuance and supply model are determined by the rules set within its blockchain protocol.

Hur man köper och investerar Cointel

Är du redo att komma igång med Cointel? Att köpa COLS går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Cointel. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Cointel (COLS) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 566.35M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Cointel krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Cointel (COLS) Guide

Vad kan du göra med Cointel

Genom att äga Cointel kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Cointel (COLS) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel Resurs

För en mer djupgående förståelse av Cointel kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Cointel webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Cointel

Hur mycket kommer 1 Cointel att vara värd år 2030?
Om Cointel skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Cointel-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:38:33 (UTC+8)

Cointel (COLS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.0222
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2924

$0.2199

$0.0023511

$0.000009981

$0.000000002049

$0.00003131

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

