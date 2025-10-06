Cointel Pris idag

Livepriset för Cointel (COLS) idag är $ 0.02219, med en förändring på 1.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COLS till USD är$ 0.02219 per COLS.

Cointel rankas för närvarande nr.1023 enligt marknadsvärde på $ 12.57M, med ett cirkulerande utbud på 566.35M COLS. Under de senaste 24 timmarna handlades COLS mellan $ 0.022 (lägsta) och $ 0.02274 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.041637001905749906, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.021250259407989507.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COLS med -0.27% under den senaste timmen och -9.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 885.07K.

Cointel (COLS) Marknadsinformation

Rank No.1023 Marknadsvärde $ 12.57M$ 12.57M $ 12.57M Volym (24H) $ 885.07K$ 885.07K $ 885.07K Marknadsvärde efter full utspädning $ 221.90M$ 221.90M $ 221.90M Cirkulationsutbud 566.35M 566.35M 566.35M Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 5.66% Offentlig blockkedja AVAX_CCHAIN

Det aktuella börsvärdet för Cointel är $ 12.57M, med en 24h-handelsvolym på $ 885.07K. Det cirkulerande utbudet av COLS är 566.35M, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 221.90M.