Coinbase xStock Pris idag

Livepriset för Coinbase xStock (COINX) idag är $ 308.32, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COINX till USD är$ 308.32 per COINX.

Coinbase xStock rankas för närvarande nr.1200 enligt marknadsvärde på $ 8.32M, med ett cirkulerande utbud på 27.00K COINX. Under de senaste 24 timmarna handlades COINX mellan $ 306.9 (lägsta) och $ 310.9 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 444.5539034948311, medan det lägsta priset någonsin var $ 286.29110453274694.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COINX med -0.19% under den senaste timmen och -10.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.73K.

Coinbase xStock (COINX) Marknadsinformation

Rank No.1200 Marknadsvärde $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M Volym (24H) $ 58.73K$ 58.73K $ 58.73K Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M Cirkulationsutbud 27.00K 27.00K 27.00K Maxutbud ---- -- Totalt utbud 26,999.9965218 26,999.9965218 26,999.9965218 Offentlig blockkedja SOL

