Livepriset för Coinbase xStock idag är 308.32 USD.COINX börsvärdet är 8,324,638.927601376 USD. Följ prisuppdateringar för COINX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$308.28
Coinbase xStock (COINX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:12:29 (UTC+8)

Coinbase xStock Pris idag

Livepriset för Coinbase xStock (COINX) idag är $ 308.32, med en förändring på 0.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COINX till USD är$ 308.32 per COINX.

Coinbase xStock rankas för närvarande nr.1200 enligt marknadsvärde på $ 8.32M, med ett cirkulerande utbud på 27.00K COINX. Under de senaste 24 timmarna handlades COINX mellan $ 306.9 (lägsta) och $ 310.9 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 444.5539034948311, medan det lägsta priset någonsin var $ 286.29110453274694.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COINX med -0.19% under den senaste timmen och -10.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 58.73K.

Coinbase xStock (COINX) Marknadsinformation

No.1200

$ 8.32M
$ 58.73K
$ 8.32M
27.00K
--
26,999.9965218
SOL

Det aktuella börsvärdet för Coinbase xStock är $ 8.32M, med en 24h-handelsvolym på $ 58.73K. Det cirkulerande utbudet av COINX är 27.00K, med ett totalt utbud på 26999.9965218. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.32M.

Coinbase xStock Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 306.9
lägsta under 24-timmar
$ 310.9
högsta under 24-timmar

$ 306.9
$ 310.9
$ 444.5539034948311
$ 286.29110453274694
-0.19%

-0.41%

-10.24%

-10.24%

Coinbase xStock (COINX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Coinbase xStock idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -1.2692-0.41%
30 dagar$ -76.97-19.98%
60 dagar$ -9.72-3.06%
90 dagar$ -1.81-0.59%
Coinbase xStock Prisförändring idag

Idag registrerade COINX en förändring med $ -1.2692 (-0.41%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Coinbase xStock 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -76.97 (-19.98%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Coinbase xStock 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades COINX med $ -9.72(-3.06%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Coinbase xStock 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -1.81 (-0.59%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Coinbase xStock (COINX)?

Kolla in sidan Coinbase xStock Prishistorik nu.

AI-analys för Coinbase xStock

AI-drivna insikter som analyserar Coinbase xStock senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Coinbase xStocks priser?

Coinbase stock (COIN) prices are influenced by several key factors:

1. Bitcoin and crypto market performance - Strong correlation with major cryptocurrency prices
2. Trading volume on Coinbase platform - Higher volumes increase transaction fee revenue
3. Regulatory developments - Government policies on crypto affect investor sentiment
4. Company fundamentals - User growth, revenue, profitability metrics
5. Market sentiment toward crypto adoption
6. Competition from other exchanges
7. Institutional crypto investment trends
8. Macroeconomic factors like interest rates and inflation

Varför vill folk veta Coinbase xStocks pris idag?

People want to know Coinbase xStock (COINX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and make informed financial choices.

Prisförutsägelse för Coinbase xStock

Coinbase xStock (COINX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för COINX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Coinbase xStock (COINX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Coinbase xStock potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Coinbase xStock kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för COINX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Coinbase xStock Price Prediction.

Om Coinbase xStock

COINX is a digital cryptocurrency designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on the internet. Its primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional fiat currencies, enabling users to make and receive payments without the need for a central authority or intermediary. COINX operates on a proof-of-work consensus mechanism, which is widely recognized for its security and resistance to fraudulent transactions. The supply of COINX is capped, with new coins being issued as rewards to miners for validating transactions and maintaining the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, COINX is typically used for online purchases, remittances, and as a store of value, among other uses.

Hur man köper och investerar Coinbase xStock

Är du redo att komma igång med Coinbase xStock? Att köpa COINX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Coinbase xStock. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Coinbase xStock (COINX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 27.00K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Coinbase xStock krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Coinbase xStock (COINX) Guide

Vad kan du göra med Coinbase xStock

Genom att äga Coinbase xStock kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Coinbase xStock (COINX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock Resurs

För en mer djupgående förståelse av Coinbase xStock kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Coinbase xStock webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Coinbase xStock

Hur mycket kommer 1 Coinbase xStock att vara värd år 2030?
Om Coinbase xStock skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Coinbase xStock-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:12:29 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Coinbase xStock

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

